Photo Credit: Zee5, Netflix, Amazon. Composite: Akhil Arora/Gadgets 360
With two-thirds of the year spent indoors thanks to the ongoing COVID-19 pandemic, pretty much like last year, 2021 saw a continued rise in Indian original content from streaming services (or OTT platforms, if you prefer). There were massive spikes for the likes of Disney+ Hotstar and SonyLIV whose output increased by nearly 300 and over 200 percent, respectively. Movies that were originally meant for the big screen — starring the likes of Dhanush, Taapsee Pannu, Vicky Kaushal, Mohanlal, Kartik Aaryan, Ajay Devgn, and Akshay Kumar — were shifted to streaming services, primarily the big two, Netflix and Amazon Prime Video.
The annual leader in quantity, Zee5, released fewer originals in 2021 than last year. Still, it continues to occupy that position with 53 originals this year, and is the only one to have produced a Pakistani original. Zee5 has some competition though, with both Hoichoi (47) and ShemarooMe (5) — appearing on our list for the first time — having a blockbuster year in quantity at the least. ShemarooMe's place is more debatable though, as the platform loves to take existing titles and rebrand them as “world digital premieres”. Sure, it's technically correct but some of its world digital premieres in 2021 were movies released theatrically years ago. We have excluded them, naturally.
Speaking of more important firsts, both Discovery+ and Lionsgate Play made their first originals in 2021. You can find those below along with nearly 400 originals produced by Indian OTT platforms this year. Things to keep in mind: Zee5 and ALTBalaji continued their co-production strategies, hence there are some overlaps in those two sections. And there are no Eros Now originals on the list, as the company declined to participate in our story. With that, here is the complete list of all streaming service originals from India in 2021.
|Genre
|Release date
|Seasons
|Length
|Status
|Language
|The Big Day
|Reality
|February 14, 2021
|Season 1, 3 episodes
|37–45 minutes
|Renewed
|English
|April 7, 2021
|Season 2, 3 episodes
|41–45 minutes
|Pending
|Bombay Begums
|Drama
|March 8, 2021
|Season 1, 6 episodes
|38–60 minutes
|Pending
|Hindi
|Ray
|Drama
|June 25, 2021
|Season 1, 4 episodes
|52–65 minutes
|Ended
|Hindi
|Feels Like Ishq
|Romantic drama
|July 23, 2021
|Season 1, 6 episodes
|25–31 minutes
|Pending
|Hindi
|Comedy Premium League
|Comedy
|August 20, 2021
|Season 1, 6 episodes
|41–58 minutes
|Pending
|Hindi
|Crime Stories: India Detectives
|True crime
|September 22, 2021
|Season 1, 4 episodes
|37–53 minutes
|Ended
|Kannada
|Kota Factory
|Comedy-drama
|September 24, 2021
|Season 2, 5 episodes
|31–44 minutes
|Renewed
|Hindi
|House of Secrets: The Burari Deaths
|True crime
|October 8, 2021
|Season 1, 3 episodes
|42–47 minutes
|Ended
|Hindi
|Little Things
|Drama
|October 15, 2021
|Season 4, 8 episodes
|19–31 minutes
|Ended
|Hindi
|Call My Agent: Bollywood
|Comedy-drama
|October 29, 2021
|Season 1, 6 episodes
|39–49 minutes
|Pending
|Hindi
|Aranyak
|Mystery thriller
|December 10, 2021
|Season 1, 8 episodes
|37–48 minutes
|Pending
|Hindi
|Decoupled
|Comedy-drama
|December 17, 2021
|Season 1, 8 episodes
|236 minutes (total)
|Pending
|English
|Title
|Genre
|Release date
|Seasons
|Length
|Status
|Language
|Tandav
|Political drama
|January 15, 2021
|Season 1, 9 episodes
|27–38 minutes
|Pending
|Hindi
|LOL - Hasse toh Phasse
|Reality competition
|April 30, 2021
|Season 1, 6 episodes
|22–33 minutes
|Pending
|Hindi
|The Last Hour
|Mystery drama
|May 14, 2021
|Season 1, 8 episodes
|27–41 minutes
|Pending
|Hindi
|The Family Man
|Action drama
|June 4, 2021
|Season 2, 9 episodes
|34–60 minutes
|Pending
|Hindi
|Hostel Daze
|Comedy drama
|July 22, 2021
|Season 2, 4 episodes
|31–34 minutes
|Pending
|Hindi
|LOL: Enga Siri Paappom
|Reality competition
|August 27, 2021
|Season 1, 6 episodes
|23–29 minutes
|Pending
|Tamil
|Mumbai Diaries 26/11
|Thriller drama
|September 9, 2021
|Season 1, 8 episodes
|36–50 minutes
|Pending
|Hindi
|Akkad Bakkad Rafu Chakkar
|Crime drama
|November 3, 2021
|Season 1, 10 episodes
|26–35 minutes
|Pending
|Hindi
|Inside Edge
|Sports drama
|December 3, 2021
|Season 3, 10 episodes
|34–59 minutes
|Pending
|Hindi
|Title
|Genre
|Release date
|Seasons
|Length
|Status
|Language
|The Legend of Hanuman
|Animated mythology
|January 29, 2021
|Season 1, 12 episodes
|21–25 minutes
|Renewed
|Hindi
|July 27, 2021
|Season 2, 13 episodes
|18–22 minutes
|Pending
|1962: The War in the Hills
|Action
|February 26, 2021
|Season 1, 10 episodes
|40–45 minutes
|Pending
|Hindi
|OK Computer
|Sci-fi comedy
|March 26, 2021
|Season 1, 6 episodes
|40–45 minutes
|Pending
|Hindi
|Out of Love
|Drama
|April 30, 2021
|Season 2, 5 episodes
|40–45 minutes
|Renewed
|Hindi
|November Story
|Crime thriller
|May 20, 2021
|Season 1, 7 episodes
|50–55 minutes
|Pending
|Tamil
|Grahan
|Thriller drama
|June 24, 2021
|Season 1, 8 episodes
|45–50 minutes
|Pending
|Hindi
|City of Dreams
|Drama
|July 30, 2021
|Season 2, 10 episodes
|45–47 minutes
|Pending
|Hindi
|The Empire
|History drama
|August 27, 2021
|Season 1, 12 episodes
|34–35 minutes
|Renewed
|Hindi
|Unheard
|History drama
|September 17, 2021
|Season 1, 6 episodes
|18–27 minutes
|Pending
|Telugu
|Special Ops 1.5: The Himmat Story
|Action thriller
|November 12, 2021
|Season 1, 4 episodes
|34–51 minutes
|Ended
|Hindi
|Dil Bekaraar
|Romantic comedy-drama
|November 26, 2021
|Season 1, 10 episodes
|30–35 minutes
|Pending
|Hindi
|Aarya
|Crime thriller
|December 10, 2021
|Season 2, 8 episodes
|34–57 minutes
|Pending
|Hindi
|Title
|Genre
|Release date
|Seasons
|Length
|Status
|Language
|Gullak
|Drama
|January 15, 2021
|Season 2, 5 episodes
|35 minutes
|Pending
|Hindi
|College Romance
|Comedy-drama
|January 29, 2021
|Season 2, 5 episodes
|41 minutes
|Pending
|Hindi
|Girls Hostel
|Comedy-drama
|February 19, 2021
|Season 2, 5 episodes
|42 minutes
|Pending
|Hindi
|Love J Action
|Action thriller
|March 12, 2021
|Season 1, 6 episodes
|47 minutes
|Pending
|Hindi
|Project 9191
|Crime drama
|March 26, 2021
|Season 1, 7 episodes
|45 minutes
|Pending
|Hindi
|Kathmandu Connection
|Thriller
|April 23, 2021
|Season 1, 6 episodes
|40 minutes
|Pending
|Hindi
|Maharani
|Drama
|May 28, 2021
|Season 1, 10 episodes
|57 minutes
|Pending
|Hindi
|Chutzpah
|Comedy-drama
|July 23, 2021
|Season 1, 7 episodes
|44 minutes
|Pending
|Hindi
|Potluck
|Drama
|September 10, 2021
|Season 1, 8 episodes
|20 minutes
|Pending
|Hindi
|Tabbar
|Crime drama
|October 15, 2021
|Season 1, 8 episodes
|46 minutes
|Pending
|Hindi
|Tryst With Destiny
|Drama
|November 5, 2021
|Season 1, 4 episodes
|37 minutes
|Ended
|Hindi
|Your Honor
|Thriller
|November 19, 2021
|Season 2, 10 episodes
|40 minutes
|Pending
|Hindi
|The Whistleblower
|Thriller
|December 16, 2021
|Season 1, 8 episodes
|30 minutes
|Pending
|Hindi
|Title
|Genre
|Release date
|Seasons
|Length
|Status
|Language
|Jeet Ki Zid
|Action
|January 22, 2021
|Season 1, 7 episodes
|30–44 minutes
|Pending
|Hindi
|Bang Baang
|Action
|January 25, 2021
|Season 1, 10 episodes
|16–22 minutes
|Pending
|Hindi
|LSD - Love, Scandal & Doctors
|Thriller
|February 5, 2021
|Season 1, 15 episodes
|17–22 minutes
|Pending
|Hindi
|Crashh
|Drama
|February 14, 2021
|Season 1, 10 episodes
|18–25 minutes
|Pending
|Hindi
|DEV DD 2
|Romantic drama
|February 20, 2021
|Season 2, 17 episodes
|17–23 minutes
|Pending
|Hindi
|Jamai 2.0
|Drama
|February 26, 2021
|Season 2, 10 episodes
|20–31 minutes
|Pending
|Hindi
|The Married Woman
|Romantic drama
|March 8, 2021
|Season 1, 11 episodes
|28–35 minutes
|Pending
|Hindi
|Qubool Hai 2.0
|Drama
|March 12, 2021
|Season 2, 10 episodes
|19–28 minutes
|Pending
|Hindi
|Mai Hero Boll Raha Hu
|Action
|April 20, 2021
|Season 1, 13 episodes
|19–29 minutes
|Pending
|Hindi
|His Storyy
|Romantic drama
|April 25, 2021
|Season 1, 11 episodes
|18–24 minutes
|Pending
|Hindi
|Sunflower
|Crime
|June 11, 2021
|Season 1, 8 episodes
|29–45 minutes
|Pending
|Hindi
|LOL Salaam
|Comedy
|June 25, 2021
|Season 1, 6 episodes
|26–36 minutes
|Pending
|Telugu
|Dhoop Ki Deewar
|Drama
|June 25, 2021
|Season 1, 18 episodes
|31–44 minutes
|Pending
|Urdu
|Contract
|Thriller
|July 9, 2021
|Season 1, 6 episodes
|24–35 minutes
|Pending
|Bengali
|Ladies & Gentlemen
|Drama
|July 9, 2021
|Season 1, 8 episodes
|23–41 minutes
|Pending
|Bengali
|Engineering Girls
|Comedy
|August 27, 2021
|Season 2, 5 episodes
|19–26 minutes
|Pending
|Hindi
|Pavitra Rishta 2.0
|Drama
|September 15, 2021
|Season 2, 8 episodes
|17–28 minutes
|Pending
|Hindi
|Break Point
|Documentary
|October 1, 2021
|Season 1, 7 episodes
|33–42 minutes
|Pending
|English
|Oka Chinna Family Story
|Comedy
|November 19, 2021
|Season 1, 5 episodes
|35–43 minutes
|Pending
|Telugu
|Qatil Haseenaon Ke Naam
|Thriller
|December 10, 2021
|Season 1, 6 episodes
|45–53 minutes
|Pending
|Hindi, Urdu
|Loser 2
|Action thriller
|December 24, 2021
|Season 2, episodes TBA
|-
|Pending
|Telugu
|Title
|Genre
|Release Date
|Seasons
|Length
|Status
|Language
|Aapkey Kamrey Mein Koi Rehta Hai
|Horror comedy
|January 22, 2021
|Season 1, 5 episodes
|15–20 minutes
|Ended
|Hindi
|Hello Mini
|Thriller
|February 26, 2021
|Season 2, 10 episodes
|25–30 minutes
|Renewed
|Hindi
|April 22, 2021
|Season 3, 10 episodes
|25–30 minutes
|Ended
|Hindi
|Chakravyuh - An Inspector Virkar Crime Thriller
|Thriller
|March 12, 2021
|Season 1, 8 episodes
|25–30 minutes
|Pending
|Hindi
|Hey Prabhu
|Comedy-drama
|March 26, 2021
|Season 2, 10 episodes
|30–35 minutes
|Ended
|Hindi
|Bisaat
|Thriller drama
|April 15, 2021
|Season 1, 8 episodes
|25–30 minutes
|Ended
|Hindi
|Ramyug
|Drama
|May 6, 2021
|Season 1, 8 episodes
|35–40 minutes
|Ended
|Hindi
|Runaway Lugaai
|Comedy-drama
|May 18, 2021
|Season 1, 10 episodes
|25–30 minutes
|Ended
|Hindi
|Indori Ishq
|Romantic drama
|June 4, 2021
|Season 1, 9 episodes
|25–30 minutes
|Renewed
|Hindi
|Samantar
|Thriller
|July 1, 2021
|Season 2, 10 episodes
|30–35 minutes
|Ended
|Marathi
|Sabka Sai
|Drama
|August 26, 2021
|Season 1, 10 episodes
|40–45 minutes
|Ended
|Hindi
|Ek Thi Begum
|Thriller
|September 30, 2021
|Season 2, 12 episodes
|30–35 minutes
|Renewed
|Hindi, Marathi
|Matsya Kaand
|Crime drama
|November 18, 2021
|Season 1, 11 episodes
|30–35 minutes
|Renewed
|Hindi
|Title
|Genre
|Release date
|Seasons
|Length
|Status
|Language
|Khwabon Ke Parindey
|Drama
|June 14, 2021
|Season 1, 6 episodes
|21 minutes
|Ended
|Hindi
|Candy
|Thriller
|September 8, 2021
|Season 1, 8 episodes
|40 minutes
|Ended
|Hindi
|Illegal
|Drama
|November 25, 2021
|Season 1, 8 episodes
|30 minutes
|Ended
|Hindi
|Bigg Boss OTT
|Reality
|August 8, 2021
|Season 1, 42 episodes
|60–237 minutes
|Ended
|Hindi
|Title
|Genre
|Release date
|Seasons and Episodes
|Length
|Status
|Language
|Bang Baang
|Action
|January 25, 2021
|Season 1, 10 episodes
|16–22 minutes
|Ended
|Hindi
|Helllo Jee
|Romantic drama
|February 1, 2021
|Season 1, 10 episodes
|18–25 minutes
|Ended
|Hindi
|LSD - Love, Scandal and Doctors
|Thriller
|February 5, 2021
|Season 1, 15 episodes
|17–22 minutes
|Ended
|Hindi
|Crashh
|Drama
|February 14, 2021
|Season 1, 10 episodes
|18–25 minutes
|Pending
|Hindi
|Dev DD
|Romantic drama
|February 20, 2021
|Season 2, 17 episodes
|17–23 minutes
|Ended
|Hindi
|The Married Woman
|Romantic drama
|March 8, 2021
|Season 1, 11 episodes
|28–35 minutes
|Pending
|Hindi
|Bekaaboo
|Thriller drama
|March 15, 2021
|Season 2, 10 episodes
|16–25 minutes
|Ended
|Hindi
|Mai Hero Boll Raha Hu
|Action
|April 20, 2021
|Season 1, 13 episodes
|19–29 minutes
|Pending
|Hindi
|His Storyy
|Romantic drama
|April 25, 2021
|Season 1, 11 episodes
|18–24 minutes
|Pending
|Hindi
|Broken But Beautiful
|Romantic drama
|May 29, 2021
|Season 3, 10 episodes
|22–34 minutes
|Pending
|Hindi
|Puncch Beat
|Drama
|June 27, 2021
|Season 2, 13 episodes
|17–29 minutes
|Ended
|Hindi
|Cartel
|Action thriller
|August 20, 2021
|Season 1, 14 episodes
|32–50 minutes
|Pending
|Hindi
|Girgit
|Thriller
|October 27, 2021
|Season 1, 7 episodes
|18–29 minutes
|Ended
|Hindi
|Pavitra Rishta
|Romantic drama
|November 10, 2021
|Season 1, 8 episodes
|17–28 minutes
|Pending
|Hindi
|Title
|Genre
|Release date
|Seasons
|Length
|Status
|Language
|Aspirants
|Drama
|April 7, 2021
|Season 1, 5 episodes
|39–49 minutes
|Pending
|Hindi
|Title
|Genre
|Release date
|Seasons
|Length
|Status
|Language
|Kaun?
|Interactive/Crime thriller
|January 9, 2021
|Season 1, 35 episodes
|16–20 minutes
|Renewed
|Hindi
|May 22, 2021
|Season 2, 24 episodes
|Renewed
|November 22, 2021
|Season 3, 39 episodes
|Pending
|Ladies vs Gentlemen
|Interactive/Non Fiction
|October 16, 2021
|Season 2, 30 episodes
|15–18 minutes
|Pending
|Hindi
|Power Play With Champions
|Interactive/Sports/Q&A
|April 8, 2021
|Season 2, 59 episodes
|12–15 minutes
|Pending
|Hindi, English
|Dating Aaj Kal
|Interactive/Non-Fiction
|February 13, 2021
|Season 1, 30 episodes
|18–20 minutes
|Pending
|Hindi
|Crime Stories
|Interactive/Thriller
|March 13, 2021
|Season 1, 29 episodes
|8–10 minutes
|Pending
|Hindi
|Title
|Genre
|Release Date
|Seasons
|Length
|Status
|Language
|Assi Nabbe Poore Sau
|Crime thriller
|March 9, 2021
|Part 1, 4 episodes
|21–23 minutes
|-
|Hindi
|March 16, 2021
|Part 2, 4 episodes
|22–24 minutes
|Ended
|Paro
|Drama
|May 18, 2021
|Season 1, 7 episodes
|18–25 minutes
|Ended
|Hindi
|The Last Show
|Thriller
|June 1, 2021
|Season 1, 6 episodes
|19–30 minutes
|Ended
|Hindi
|Tandoor
|Thriller
|July 23, 2021
|Season 1, 5 episodes
|19–25 minutes
|Ended
|Hindi
|The Devil Inside
|Drama
|August 13, 2021
|Season 1, 2 episodes
|19–21 minutes
|Ended
|Hindi
|Fatherhood
|Erotic drama
|August 17, 2021
|Season 1, 2 episodes
|19–21 minutes
|Ended
|Hindi
|Client No 7
|Mystery
|August 31, 2021
|Season 1, 4 episodes
|16–19 minutes
|Ended
|Hindi
|Games of Karma: Kabristan
|Anthology erotic drama
|September 14, 2021
|-
|27 minutes
|-
|Hindi
|Games of Karma: Kachra
|September 21, 2021
|-
|26 minutes
|-
|Hindi
|Games of Karma: Happy Birthday
|September 28, 2021
|-
|20 minutes
|-
|Hindi
|Games of Karma: BDSM
|October 5, 2021
|-
|21 minutes
|-
|Hindi
|Games of Karma: Sangeet
|November 23, 2021
|-
|25 minutes
|-
|Hindi
|Pratiksha
|Crime drama
|October 26, 2021
|Part 1, 5 episodes
|20–23 minutes
|-
|Hindi
|November 2, 2021
|Part 2, 5 episodes
|20–23 minutes
|-
|November 9, 2021
|Part 3, 4 episodes
|19–22 minutes
|Ended
|Cyanide
|Crime drama
|November 19, 2021
|Season 1, 5 episodes
|15–18 minutes
|Ended
|Hindi
|Kaneez
|Romantic drama
|December 7, 2021
|Part 1, 5 episodes
|17–28 minutes
|Ended
|Hindi
|Title
|Genre
|Release date
|Seasons
|Length
|Status
|Language
|Byomkesh
|Crime
|January 8, 2021
|Season 6, 3 episodes
|36–41 minutes
|Renewed
|Bengali
|Fish and Chips
|Comedy
|January 16, 2021
|Season 1, 5 episodes
|14–20 minutes
|Ended
|Bengali
|Hello
|Thriller drama
|January 22, 2021
|Season 3, 12 episodes
|18–28 minutes
|Pending
|Bengali
|Turu Love
|Romance
|February 12, 2021
|Season 1, 5 episodes
|13–19 minutes
|Ended
|Bengali
|Nokol Heere
|Crime
|March 12, 2021
|Season 2, 7 episodes
|21–33 minutes
|Ended
|Bengali
|Mohomaya
|Psychological thriller
|March 26, 2021
|Season 1, 5 episodes
|36–55 minutes
|Ended
|Bengali
|Shei Je Holud Pakhi
|Musical thriller
|April 14, 2021
|Season 2, 8 episodes
|18–34 minutes
|Ended
|Bengali
|Maradonar Juto
|Rom-com
|April 30, 2021
|Season 1, 6 episodes
|17–24 minutes
|Ended
|Bengali
|Subharambha
|Romance
|May 7, 2021
|Season 1, 6 episodes
|12–18 minutes
|Ended
|Bengali
|Mohomaya
|Psychological thriller
|May 21, 2021
|Season 2, 5 episdoes
|39–56 minutes
|Ended
|Bengali
|Paap: Antim Pawrbo
|Thriller drama
|June 4, 2021
|Season 2, 5 episodes
|21–47 minutes
|Ended
|Bengali
|Mouchaak
|Dark comedy
|June 18, 2021
|Season 1, 7 episodes
|18–31 minutes
|Ended
|Bengali
|Mohanagar
|Thriller drama
|June 25, 2021
|Season 1, 8 episodes
|18–28 minutes
|Pending
|Bengali
|Dujone
|Thriller romance
|July 9, 2021
|Season 1, 10 episodes
|20–28 minutes
|Pending
|Bengali
|Murder in the Hills
|Thriller drama
|July 23, 2021
|Season 1, 8 episodes
|23–36 minutes
|Pending
|Bengali
|Rabindranath Ekhane Kawkhono Khetey Ashenni (REKKA)
|Thriller
|August 13, 2021
|Season 1, 9 episodes
|20–30 minutes
|Pending
|Bengali
|Boyfriends & Girlfriends
|Rom-com
|September 3, 2021
|Season 1, 5 episodes
|23–28 minutes
|Ended
|Bengali
|Moner Thikana
|Documentary
|October 1, 2021
|Season 1, 5 episodes
|5–8 minutes
|Ended
|Bengali
|Tarader Shesh Tarpon
|Documentary
|October 5, 2021
|Season 2, 8 episodes
|32–69 minutes
|Pending
|Bengali
|Eken Babu
|Crime
|October 8, 2021
|Season 5, 6 episodes
|24–32 minutes
|Renewed
|Bengali
|Indu
|Thriller drama
|October 22, 2021
|Season 1, 8 episodes
|19–28 minutes
|Renewed
|Bengali
|Byomkesh: Chorabali
|Crime
|November 4, 2021
|Season 7, 2 episodes
|48–60 minutes
|Renewed
|Bengali
|Money Honey – Director's Cut
|Thriller
|November 12, 2021
|Season 1, 8 episodes
|20–21 minutes
|Ended
|Bengali
|Mandaar
|Drama
|November 19, 2021
|Season 1, 5 episodes
|39–51 minutes
|Ended
|Bengali
|Boli
|Drama
|December 3, 2021
|Season 1, 7 episodes
|17–36 minutes
|Pending
|Bengali
|Rudrabinar Obhishaap
|Musical adventure
|December 24, 2021
|Season 3, 9 episodes
|-
|Renewed
|Bengali
|Title
|Genre
|Release Date
|Seasons
|Length
|Status
|Language
|Yaadon Ni Safar
|Romance
|April 11, 2021
|Season 1, 5 episodes
|12–21 minutes
|Pending
|Gujarati
|Vaat Vaat Ma
|Drama
|April 30, 2021
|Season 1, 5 episodes
|12–21 minutes
|Pending
|Gujarati
|Kshadyantra
|Thriller drama
|June 24, 2021
|Season 1, 8 episodes
|20–33 minutes
|Pending
|Gujarati
|Poori Paani
|Drama
|September 23, 2021
|Season 1, 8 episodes
|18–26 minutes
|Pending
|Gujarati
|Unknown To Known
|Drama
|October 6, 2021
|Season 1, 5 episodes
|12–19 minutes
|Pending
|Gujarati
|Yamraj Calling
|Drama
|November 18, 2021
|Season 1, 6 episodes
|18–28 minutes
|Pending
|Gujarati
|Title
|Genre
|Release Date
|Seasons
|Length
|Status
|Language
|Star vs Food
|Food & lifestyle
|April 15, 2021
|Season 1, 5 episodes
|20–30 minutes
|Renewed
|Hindi
|September 8, 2021
|Season 2, 6 episodes
|20–30 minutes
|Pending
|Money Mafia
|Investigation documentary
|August 14, 2021
|Season 1, 4 episodes
|25–30 minutes
|Renewed
|Hindi
|November 24, 2021
|Season 2, 4 episodes
|20–30 minutes
|Pending
|Say Yes To The Dress India
|Reality
|December 8, 2021
|Season 1, 8 episodes
|20–30 minutes
|Pending
|Hindi
|Title
|Genre
|Release date
|Seasons
|Length
|Status
|Language
|Hiccups & Hookups
|Comedy-drama
|November 26, 2021
|Season 1, 8 episodes
|30–38 minutes
|Pending
|Hindi
|Title
|Genre
|Release date
|Seasons
|Length
|Status
|Language
|Pandaraparambil House at 801
|Comedy
|January 1, 2021
|Season 1, 8 episodes
|30 minutes
|Pending
|Malayalam
|Something Something Like Love
|Romance
|April 23, 2021
|Season 1, 6 episodes
|25 minutes
|Pending
|Malayalam
|Title
|Genre
|Release date
|Seasons
|Length
|Status
|Language
|Meter Down
|Comedy
|October 27, 2021
|Season 1, 6 episodes
|40 minutes
|Ended
|Marathi
|Title
|Genre
|Release Date
|Seasons
|Length
|Status
|Language
|Sarhad
|Thriller drama
|January 27, 2021
|Season 1, 7 episodes
|16–26 minutes
|Ended
|Hindi
|Aghaat
|Thriller
|September 30, 2021
|Season 1, 5 episodes
|16–28 minutes
|Ended
|Hindi
|Papa ka Scooter
|Drama
|October 30, 2021
|Season 1, 8 episodes
|10–14 minutes
|Ended
|Hindi
|Title
|Genre
|Release date
|Length
|Language
|Tribhanga: Tedhi Meri Crazy
|Drama
|January 15, 2021
|95 minutes
|Hindi
|Pitta Kathalu
|Drama
|February 19, 2021
|150 minutes
|Telugu
|The Girl on The Train
|Crime
|February 26, 2021
|120 minutes
|Hindi
|Pagglait
|Drama
|March 26, 2021
|115 minutes
|Hindi
|Ajeeb Daastaans
|Drama
|April 16, 2021
|142 minutes
|Hindi
|Searching for Sheela
|Documentary
|April 22, 2021
|58 minutes
|English
|The Disciple
|Drama
|April 30, 2021
|128 minutes
|Marathi
|Milestone
|Drama
|May 7, 2021
|98 minutes
|Hindi, Punjabi
|Sardar Ka Grandson
|Drama
|May 18, 2021
|139 minutes
|Hindi
|Jagame Thandhiram
|Crime drama
|June 18, 2021
|158 minutes
|Tamil
|Haseen Dillruba
|Romantic thriller
|July 2, 2021
|136 minutes
|Hindi
|Navarasa
|Drama
|August 6, 2021
|312 minutes
|Tamil
|Ankahi Kahaniya
|Drama
|September 17, 2021
|110 minutes
|Hindi
|Meenakshi Sundareshwar
|Rom-com
|November 5, 2021
|141 minutes
|Hindi
|Dhamaka
|Thriller
|November 19, 2021
|104 minutes
|Hindi
|Minnal Murali
|Drama
|December 24, 2021
|159 minutes
|Malayalam
|Title
|Genre
|Release date
|Length
|Language
|Maara
|Romantic drama
|January 8, 2021
|149 minutes
|Telugu
|Drishyam 2
|Thriller drama
|February 19, 2021
|153 minutes
|Malayalam
|Picasso
|Drama
|March 19, 2021
|74 minutes
|Marathi
|The Illegal
|Drama
|March 23, 2021
|87 minutes
|English, Hindi
|Joji
|Drama
|April 7, 2021
|114 minutes
|Malayalam
|Hello Charlie
|Comedy
|April 9, 2021
|102 minutes
|Hindi
|Well, Done Baby
|Drama
|April 9, 2021
|100 minutes
|Marathi
|Photo Prem
|Drama
|May 7, 2021
|93 minutes
|Marathi
|Ek Mini Katha
|Comedy-drama
|May 27, 2021
|134 minutes
|Telugu
|Sherni
|Drama
|June 18, 2021
|131 minutes
|Hindi
|Cold Case
|Action horror
|June 24, 2021
|140 minutes
|Malayalam
|Toofaan
|Sports drama
|July 16, 2021
|161 minutes
|Hindi
|Sara's
|Romantic drama
|July 5, 2021
|118 minutes
|Malayalam
|Malik
|Drama
|July 15, 2021
|161 minutes
|Malayalam
|Ikkat
|Comedy-drama
|July 21, 2021
|126 minutes
|Kannada
|Narappa
|Action drama
|July 23, 2021
|153 minutes
|Telugu
|Sarpatta Parambarai
|Sports drama
|July 23, 2021
|173 minutes
|Tamil
|Shershaah
|Action
|August 12, 2021
|135 minutes
|Hindi
|Kuruthi
|Mystery thriller
|August 11, 2021
|122 minutes
|Malayalam
|#Home
|Drama
|August 19, 2021
|161 minutes
|Malayalam
|Tuck Jagadish
|Drama
|September 10, 2021
|146 minutes
|Telugu
|Sunny
|Drama
|September 23, 2021
|93 minutes
|Malayalam
|Sardar Udham
|Drama
|October 16, 2021
|163 minutes
|Hindi
|Rathnan Prapancha
|Drama
|October 27, 0201
|147 minutes
|Kannada
|Dybbuk
|Horror
|October 29, 2021
|112 minutes
|Hindi
|Jai Bhim
|Drama
|November 2, 2021
|151 minutes
|Tamil
|Drushyam 2
|Crime drama
|November 25, 2021
|155 minutes
|Telugu
|Chhorii
|Mystery horror
|November 26, 2021
|129 minutes
|Hindi
|Title
|Genre
|Release date
|Length
|Language
|Bhoomi
|Action
|January 14, 2021
|127 minutes
|Tamil
|Teddy
|Action thriller
|March 12, 2021
|136 minutes
|Tamil
|1232 Kms
|Documentary
|March 24, 2021
|86 minutes
|Hindi
|The Big Bull
|Crime drama
|April 8, 2021
|154 minutes
|Hindi
|Paramapadham Vilayattu
|Thriller
|April 14, 2021
|132 minutes
|Tamil
|Hum Bhi Akele Tum Bhi Akele
|Comedy-drama
|May 9, 2021
|73 minutes
|Hindi
|Shaadisthan
|Musical drama
|June 11, 2021
|93 minutes
|Hindi
|Collar Bomb
|Crime thriller
|July 9, 2021
|86 minutes
|Hindi
|Hungama 2
|Comedy-drama
|July 23, 2021
|152 minutes
|Hindi
|Bhuj: The Pride of India
|Historical action
|August 13, 2021
|103 minutes
|Hindi
|Netrikann
|Crime thriller
|August 13, 2021
|146 minutes
|Tamil
|Seeti Maarr
|Action drama
|September 10, 2021
|138 minutes
|Telugu
|Bhoot Police
|Horror comedy
|September 10, 2021
|129 minutes
|Hindi
|Maestro
|Dark comedy
|September 17, 2021
|135 minutes
|Telugu
|Annabelle Sethupathi
|Horror comedy
|September 17, 2021
|135 minutes
|Tamil
|Shiddat
|Romantic drama
|October 1, 2021
|146 minutes
|Hindi
|Lift
|Horror
|October 1, 2021
|134 minutes
|Tamil
|Sanak
|Drama
|October 15, 2021
|117 minutes
|Hindi
|Hum Do Humare Do
|Comedy-drama
|October 29, 2021
|129 minutes
|Hindi
|Oh Mannapenne
|Rom-com
|October 22, 2021
|140 minutes
|Tamil
|MGR Magan
|Drama
|November 4, 2021
|141 minutes
|Tamil
|Kanakam Kaamini Kalaham
|Comedy-drama
|November 12, 2021
|121 minutes
|Malayalam
|Cash
|Comedy
|November 19, 2021
|133 minutes
|Hindi
|Pon Manickavel
|Action
|November 19, 2021
|138 minutes
|Tamil
|Adbhutham
|Sci-fi romance
|November 19, 2021
|142 minutes
|Telugu
|Atrangi Re
|Musical drama
|December 24, 2021
|-
|Hindi
|Title
|Genre
|Release date
|Length
|Language
|Dithee
|Drama
|May 21, 2021
|89 minutes
|Marathi
|Thaen
|Drama
|June 25, 2021
|104 minutes
|Tamil
|Vaazhl
|Drama
|July 16, 2021
|112 minutes
|Tamil
|Thittam Irandu
|Mystery drama
|July 30, 2021
|120 minutes
|Tamil
|Shantit Kranti
|Comedy-drama
|August 13, 2021
|120 minutes
|Marathi
|Kasada Tabara
|Drama
|August 27, 2021
|137 minutes
|Tamil
|Vivaha Bhojanambu
|Comedy
|August 27, 2021
|120 minutes
|Telugu
|Alpha Adimai
|Thriller
|September 3, 2021
|89 minutes
|Tamil
|Kadaisi Vivasayi
|Comedy-drama
|September 10, 2021
|122 minutes
|Tamil
|Priyuraalu
|Romance
|September 17, 2021
|114 minutes
|Telugu
|Kaanekkaane
|Drama
|September 17, 2021
|120 minutes
|Malayalam
|Naduvan
|Action
|September 23, 2021
|123 minutes
|Tamil
|Aakashavaani
|Drama
|September 24, 2021
|124 minutes
|Telugu
|Raghu CNG
|Crime thriller
|September 24, 2021
|112 minutes
|Gujarati
|Aamis
|Romantic drama
|October 1, 2021
|108 minutes
|Assamese
|Appathava Aattaya Pottutanga
|Comedy-drama
|October 8, 2021
|102 minutes
|Tamil
|Itlu Amma
|Drama
|October 8, 2021
|112 minutes
|Telugu
|Kaasav
|Drama
|October 8, 2021
|105 minutes
|Marathi
|Kothanodi
|Fantasy
|October 22, 2021
|120 minutes
|Assamese
|Yennanga Sir Unga Sattam
|Comedy-drama
|October 29, 2021
|137 minutes
|Tamil
|Family Drama
|Drama
|October 29, 2021
|132 minutes
|Telugu
|Thinkalazhcha Nishchayam
|Romantic comedy-drama
|October 29, 2021
|107 minutes
|Malayalam
|Chumbak
|Drama
|November 12, 2021
|101 minutes
|Marathi
|Churuli
|Mystery sci-fi
|November 19, 2021
|120 minutes
|Malayalam
|#BRO
|Drama
|November 26, 2021
|140 minutes
|Telugu
|Title
|Genre
|Release date
|Length
|Language
|Nail Polish
|Thriller
|January 1, 2021
|122 minutes
|Hindi
|Kaagaz
|Drama
|January 7, 2021
|109 minutes
|Hindi
|WTFry
|Drama
|January 9, 2021
|49 minutes
|Bangla
|The Power
|Action thriller
|January 14, 2021
|155 minutes
|Hindi
|Basta
|Comedy
|January 29, 2021
|120 minutes
|Marathi
|Lahore Confidential
|Drama
|February 4, 2021
|68 minutes
|Hindi
|The Wife
|Horror
|February 19, 2021
|106 minutes
|Hindi
|Ninnila Ninnila
|Rom-com
|February 26, 2021
|118 minutes
|Telugu
|Silence... Can You Hear it?
|Thriller
|February 26, 2021
|136 minutes
|Hindi
|Sita: On the Road
|Drama
|March 5, 2021
|115 minutes
|Telugu
|Avwanchhit
|Drama
|March 9, 2021
|118 minutes
|Marathi
|Mathil
|Drama
|April 14, 2021
|104 minutes
|Tamil
|Raat Baaki Hai
|Thriller
|April 16, 2021
|89 minutes
|Hindi
|Radhe
|Action comedy
|May 13, 2021
|114 minutes
|Hindi
|Malaysia to Amnesia
|Comedy
|May 28, 2021
|116 minutes
|Tamil
|Jodi Kintu Tobuo
|Drama
|July 9, 2021
|116 minutes
|Bengali
|State of Siege : Temple Attack
|Action
|July 9, 2021
|106 minutes
|Hindi
|Thanda
|Comedy
|July 9, 2021
|45 minutes
|Bengali
|14 Phere
|Comedy
|July 23, 2021
|111 minutes
|Hindi
|Dial 100
|Crime
|August 6, 2021
|104 minutes
|Hindi
|200 Halla Ho
|Crime
|August 20, 2021
|115 minutes
|Hindi
|Helmet
|Comedy
|September 3, 2021
|104 minutes
|Hindi
|Kya Meri Sonam Gupta Bewafa Hai?
|Comedy
|September 10, 2021
|136 minutes
|Hindi
|NET
|Crime
|September 10, 2021
|103 minutes
|Telugu
|Alanti Sitralu
|Crime
|September 24, 2021
|141 minutes
|Telugu
|Vinodhaya Sitham
|Drama
|October 13, 2021
|97 minutes
|Tamil
|Jinne Jamme Saare Nikamme
|Comedy
|October 14, 2021
|132 minutes
|Punjabi
|Rashmi Rocket
|Sports drama
|October 15, 2021
|129 minutes
|Hindi
|Aafat-E-Ishq
|Drama
|October 29, 2021
|114 minutes
|Hindi
|Squad
|Action
|November 12, 2021
|124 minutes
|Hindi
|Bob Biswas
|Thriller
|December 3, 2021
|131 minutes
|Hindi
|Blood Money
|Thriller
|December 24, 2021
|-
|Tamil
|Title
|Genre
|Release date
|Length
|Language
|Adi Sonal
|Drama
|July 24, 2021
|29 minutes
|Hindi
|Bhaskar Calling
|Drama
|July 24, 2021
|26 minutes
|Hindi
|Ek Duaa
|Drama
|July 24, 2021
|45 minutes
|Hindi
|Guddu
|Drama
|July 24, 2021
|17 minutes
|Hindi
|Gutthi
|Drama
|July 24, 2021
|26 minutes
|Hindi
|Khauff
|Drama
|July 24, 2021
|22 minutes
|Hindi
|Natkhat
|Drama
|July 24, 2021
|32 minutes
|Hindi
|Tap Tap
|Drama
|July 24, 2021
|20 minutes
|Hindi
|Jaan Jigar: Beloved
|Drama
|July 26, 2021
|19 minutes
|Hindi
|The Shaila(s)
|Drama
|July 26, 2021
|14 minutes
|Hindi
|A Short Hello
|Drama
|July 26, 2021
|10 minutes
|Hindi
|Tea and a Rose
|Drama
|July 26, 2021
|17 minutes
|Hindi
|Lihaaf
|Drama
|July 27, 2021
|74 minutes
|Hindi
|Lines
|Drama
|July 27, 2021
|77 minutes
|Hindi
|Love In The Times Of Corona
|Drama
|July 27, 2021
|81 minutes
|Hindi
|Title
|Genre
|Release date
|Length
|Language
|Cheeni
|Drama
|February 4, 2021
|109
|109 minutes
|Bengali
|Brahma Janen Gopon Kommoti
|Drama
|February 14, 2021
|125
|125 minutes
|Bengali
|Kabir
|Action drama
|February 24, 2021
|108
|108 minutes
|Bengali
|Cockpit
|Drama
|February 25, 2021
|132
|132 minutes
|Bengali
|Chaamp
|Drama
|February 26, 2021
|152
|152 minutes
|Bengali
|Hoichoi Unlimited
|Comedy
|February 27, 2021
|135
|135 minutes
|Bengali
|Prem Tame
|Romance
|April 2, 2021
|128
|128 minutes
|Bengali
|Tarikh
|Drama
|May 8, 2021
|115
|115 minutes
|Bengali
|Tangra Blues
|Drama
|May 14, 2021
|120
|120 minutes
|Bengali
|The Parcel
|Drama
|June 11, 2021
|125
|125 minutes
|Bengali
|Pratidwandi
|Thriller
|July 2, 2021
|109
|109 minutes
|Bengali
|Hiralal
|Biopic
|July 16, 2021
|137
|137 minutes
|Bengali
|Dutta Vs Dutta
|Drama
|August 6, 2021
|116
|116 minutes
|Bengali
|Patalghor
|Sci-fi
|August 7, 2021
|134
|134 minutes
|Bengali
|Hawa Bodol
|Comedy-drama
|August 20, 2021
|137
|137 minutes
|Bengali
|Ekti Tarar Khonje
|Drama
|August 21, 2021
|138
|138 minutes
|Bengali
|Chaplin
|Drama
|August 28, 2021
|131
|131 minutes
|Bengali
|Borunbabur Bondhu
|Drama
|September 10, 2021
|122
|122 minutes
|Bengali
|Mukhosh
|Thriller
|September 17, 2021
|114
|114 minutes
|Bengali
|Rawkto Rawhoshyo
|Thriller
|October 10, 2021
|120
|120 minutes
|Bengali
|Sahaj Paather Gappo
|Drama
|October 29, 2021
|81
|81 minutes
|Bengali
|Title
|Genre
|Release date
|Length
|Language
|Vaat Bandh Hontho Ni
|Comedy/Play
|January 7, 2021
|137 minutes
|Gujarati
|Parnela Ne Paramveer Chakra Aapo
|Comedy/Play
|February 9, 2021
|112 minutes
|Gujarati
|In the Month of July
|Drama
|March 5, 2021
|81 minutes
|Hindi
|Vahu Vat No Katko
|Family/Play
|March 6, 2021
|110 minutes
|Gujarati
|3i (3 Indians)
|Action
|March 12, 2021
|119 minutes
|Hindi
|Regards and Peace
|Thriller
|March 26, 2021
|88 minutes
|Hindi
|My Goal Football
|Sports drama
|April 2, 2021
|89 minutes
|Hindi
|Angithee
|Social drama
|April 9, 2021
|116 minutes
|Hindi
|Joke Samrat
|Comedy/Play
|April 15, 2021
|154 minutes
|Gujarati
|Black Rose
|Thriller
|April 16, 2021
|120 minutes
|Hindi
|Sasu Vahu Ni 20-20
|Comedy/Play
|April 23, 2021
|101 minutes
|Gujarati
|Teacher of The Year
|Drama
|May 8, 2021
|148 minutes
|Gujarati
|Vehvai V/s Vehvai
|Comedy/Play
|May 13, 2021
|125 minutes
|Gujarati
|Antenna
|Drama
|May 14, 2021
|84 minutes
|Hindi
|Swagatam
|Comedy
|May 20, 2021
|120 minutes
|Gujarati
|Abola Ni Antakshari
|Drama/Play
|June 5, 2021
|116 minutes
|Gujarati
|The Virus Lockdown
|Thriller
|June 11, 2021
|124 minutes
|Hindi
|Veena Ben Viral Thaya
|Drama/Play
|June 17, 2021
|126 minutes
|Gujarati
|X Zone
|Thriller
|June 25, 2021
|97 minutes
|Hindi
|Rang Rangeela Gujjubhai
|Comedy/Play
|July 10, 2021
|118 minutes
|Gujarati
|Shu Thayu
|Comedy
|July 15, 2021
|128 minutes
|Gujarati
|Wrongleela
|Comedy
|July 16, 2021
|102 minutes
|Hindi
|Vaar Lagi Thodi Pan Jami Gayi Jodi
|Comedy/Play
|July 22, 2021
|120 minutes
|Gujarati
|Taari Mate Once More
|Comedy
|July 29, 2021
|149 minutes
|Gujarati
|Shaadi, Dahej & Gangster
|Family drama
|July 30, 2021
|89 minutes
|Hindi
|Lockdown to Unlock
|Comedy
|August 6, 2021
|100 minutes
|Hindi
|Sundar Ne Baidiwado
|Comedy/Play
|August 7, 2021
|140 minutes
|Gujarati
|Happy Wala Family
|Comedy/Play
|August 19, 2021
|125 minutes
|Gujarati
|The Darling Wife
|Thriller
|August 20, 2021
|88 minutes
|Hindi
|Pehli Gamti Nathi Biji Jamti Nathi
|Comedy/Play
|August 26, 2021
|106 minutes
|Gujarati
|Gangster
|Drama
|August 27, 2021
|89 minutes
|Hindi
|Ek Adhuri Antakshari
|Drama/Play
|September 9, 2021
|115 minutes
|Gujarati
|Urf Ghanta
|Comedy
|September 10, 2021
|96 minutes
|Hindi
|Mister Kalakaar
|Drama
|September 16, 2021
|118 minutes
|Gujarati
|Namo Nachave Ene Kon Bachave
|Comedy/Play
|September 30, 2021
|118 minutes
|Gujarati
|Lagna Thaya Chhe Saavdhan
|Drama/Play
|October 14, 2021
|95 minutes
|Gujarati
|Dhuandhaar
|Drama
|October 21, 2021
|120 minutes
|Gujarati
|Vikas Gando Thayo Che
|Comedy/Play
|October 28, 2021
|104 minutes
|Gujarati
|Ek Anjaan Rishtey Ka Guilt
|Drama
|November 5, 2021
|65 minutes
|Hindi
|Shreematiji Samjhe Toh Saaru
|Comedy/Play
|November 11, 2021
|124 minutes
|Gujarati
|Karsandas Komedywala
|Comedy/Play
|November 25, 2021
|114 minutes
|Gujarati
|Mumbai's Special Pav Bhaji
|Crime
|December 3, 2021
|108 minutes
|Hindi
|Chasani
|Drama
|December 8, 2021
|136 minutes
|Gujarati
|Title
|Genre
|Release date
|Length
|Language
|Secrets of Sinauli
|Historical documentary
|February 9, 2021
|55 minutes
|Hindi
|Mission Frontline with Rana Dagubatti
|Military documentary
|January 21, 2021
|40 minutes
|Hindi
|Vande Bharat Flight IX 1344: Hope to Survival
|Disaster documentary
|March 2, 2021
|45 minutes
|Hindi
|Bhuj: The Day India Shook
|Disaster documentary
|June 11, 2021
|50 minutes
|Hindi
|Mission Frontline with Sara Ali Khan
|Military documentary
|August 13, 2021
|40 minutes
|Hindi
|India's Space Odyssey
|Science documentary
|October 7, 2021
|47 minutes
|Hindi
|Into the Wild with Bear Grylls & Ajay Devgn
|Survival reality
|October 22, 2021
|50 minutes
|Hindi
|Into the Wild with Bear Grylls & Vicky Kaushal
|Survival reality
|November 12, 2021
|48 minutes
|Hindi
|Title
|Genre
|Release date
|Length
|Language
|Market Down Hai
|Stand-up
|May 14, 2021
|50 minutes
|Hindi
|Aalas Motaapa Ghabrahat
|Stand-up
|June 15, 2021
|52 minutes
|Hindi
|Standup Shorts
|Stand-up
|August 26, 2021
|63 minutes
|Hindi
|Title
|Genre
|Release date
|Length
|Language
|Chalo Koi Baat Nahi
|Sketch
|August 20, 2021
|27 minutes
|Hindi
|Title
|Genre
|Release date
|Length
|Language
|Hasya Na Big Boss
|Stand-up
|December 7, 2021
|100 minutes
|Gujarati
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