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Indian OTT Originals Reached Nearly 400 in 2021. Here Are All of Them

From Netflix, Disney+ Hotstar, Amazon Prime Video, SonyLIV, Zee5, MX Player, and more.

By Akhil Arora | Updated: 12 December 2021 09:00 IST
Indian OTT Originals Reached Nearly 400 in 2021. Here Are All of Them

Photo Credit: Zee5, Netflix, Amazon. Composite: Akhil Arora/Gadgets 360

Taapsee Pannu in Rashmi Rocket, Kartik Aaryan in Dhamaka, Manoj Bajpayee in The Family Man

Highlights
  • Disney+ Hotstar, SonyLIV released a lot more originals in 2021
  • Discovery+ and Lionsgate Play joined India’s streaming wars
  • Zee5 leads again, for fourth year running, with 53 originals

With two-thirds of the year spent indoors thanks to the ongoing COVID-19 pandemic, pretty much like last year, 2021 saw a continued rise in Indian original content from streaming services (or OTT platforms, if you prefer). There were massive spikes for the likes of Disney+ Hotstar and SonyLIV whose output increased by nearly 300 and over 200 percent, respectively. Movies that were originally meant for the big screen — starring the likes of Dhanush, Taapsee Pannu, Vicky Kaushal, Mohanlal, Kartik Aaryan, Ajay Devgn, and Akshay Kumar — were shifted to streaming services, primarily the big two, Netflix and Amazon Prime Video.

The annual leader in quantity, Zee5, released fewer originals in 2021 than last year. Still, it continues to occupy that position with 53 originals this year, and is the only one to have produced a Pakistani original. Zee5 has some competition though, with both Hoichoi (47) and ShemarooMe (5) — appearing on our list for the first time — having a blockbuster year in quantity at the least. ShemarooMe's place is more debatable though, as the platform loves to take existing titles and rebrand them as “world digital premieres”. Sure, it's technically correct but some of its world digital premieres in 2021 were movies released theatrically years ago. We have excluded them, naturally.

Speaking of more important firsts, both Discovery+ and Lionsgate Play made their first originals in 2021. You can find those below along with nearly 400 originals produced by Indian OTT platforms this year. Things to keep in mind: Zee5 and ALTBalaji continued their co-production strategies, hence there are some overlaps in those two sections. And there are no Eros Now originals on the list, as the company declined to participate in our story. With that, here is the complete list of all streaming service originals from India in 2021.

List of original OTT web series from India in 2021

Netflix

  Genre Release date Seasons Length Status Language
The Big Day Reality February 14, 2021 Season 1, 3 episodes 37–45 minutes Renewed English
    April 7, 2021 Season 2, 3 episodes 41–45 minutes Pending  
Bombay Begums Drama March 8, 2021 Season 1, 6 episodes 38–60 minutes Pending Hindi
Ray Drama June 25, 2021 Season 1, 4 episodes 52–65 minutes Ended Hindi
Feels Like Ishq Romantic drama July 23, 2021 Season 1, 6 episodes 25–31 minutes Pending Hindi
Comedy Premium League Comedy August 20, 2021 Season 1, 6 episodes 41–58 minutes Pending Hindi
Crime Stories: India Detectives True crime September 22, 2021 Season 1, 4 episodes 37–53 minutes Ended Kannada
Kota Factory Comedy-drama September 24, 2021 Season 2, 5 episodes 31–44 minutes Renewed Hindi
House of Secrets: The Burari Deaths True crime October 8, 2021 Season 1, 3 episodes 42–47 minutes Ended Hindi
Little Things Drama October 15, 2021 Season 4, 8 episodes 19–31 minutes Ended Hindi
Call My Agent: Bollywood Comedy-drama October 29, 2021 Season 1, 6 episodes 39–49 minutes Pending Hindi
Aranyak Mystery thriller December 10, 2021 Season 1, 8 episodes 37–48 minutes Pending Hindi
Decoupled Comedy-drama December 17, 2021 Season 1, 8 episodes 236 minutes (total) Pending English

 

Amazon Prime Video

Title Genre Release date Seasons Length Status Language
Tandav Political drama January 15, 2021 Season 1, 9 episodes 27–38 minutes Pending Hindi
LOL - Hasse toh Phasse Reality competition April 30, 2021 Season 1, 6 episodes 22–33 minutes Pending Hindi
The Last Hour Mystery drama May 14, 2021 Season 1, 8 episodes 27–41 minutes Pending Hindi
The Family Man Action drama June 4, 2021 Season 2, 9 episodes 34–60 minutes Pending Hindi
Hostel Daze Comedy drama July 22, 2021 Season 2, 4 episodes 31–34 minutes Pending Hindi
LOL: Enga Siri Paappom Reality competition August 27, 2021 Season 1, 6 episodes 23–29 minutes Pending Tamil
Mumbai Diaries 26/11 Thriller drama September 9, 2021 Season 1, 8 episodes 36–50 minutes Pending Hindi
Akkad Bakkad Rafu Chakkar Crime drama November 3, 2021 Season 1, 10 episodes 26–35 minutes Pending Hindi
Inside Edge Sports drama December 3, 2021 Season 3, 10 episodes 34–59 minutes Pending Hindi

 

Disney+ Hotstar

Title Genre Release date Seasons Length Status Language
The Legend of Hanuman Animated mythology January 29, 2021 Season 1, 12 episodes 21–25 minutes Renewed Hindi
    July 27, 2021 Season 2, 13 episodes 18–22 minutes Pending  
1962: The War in the Hills Action February 26, 2021 Season 1, 10 episodes 40–45 minutes Pending Hindi
OK Computer Sci-fi comedy March 26, 2021 Season 1, 6 episodes 40–45 minutes Pending Hindi
Out of Love Drama April 30, 2021 Season 2, 5 episodes 40–45 minutes Renewed Hindi
November Story Crime thriller May 20, 2021 Season 1, 7 episodes 50–55 minutes Pending Tamil
Grahan Thriller drama June 24, 2021 Season 1, 8 episodes 45–50 minutes Pending Hindi
City of Dreams Drama July 30, 2021 Season 2, 10 episodes 45–47 minutes Pending Hindi
The Empire History drama August 27, 2021 Season 1, 12 episodes 34–35 minutes Renewed Hindi
Unheard History drama September 17, 2021 Season 1, 6 episodes 18–27 minutes Pending Telugu
Special Ops 1.5: The Himmat Story Action thriller November 12, 2021 Season 1, 4 episodes 34–51 minutes Ended Hindi
Dil Bekaraar Romantic comedy-drama November 26, 2021 Season 1, 10 episodes 30–35 minutes Pending Hindi
Aarya Crime thriller December 10, 2021 Season 2, 8 episodes 34–57 minutes Pending Hindi

 

SonyLIV

Title Genre Release date Seasons Length Status Language
Gullak Drama January 15, 2021 Season 2, 5 episodes 35 minutes Pending Hindi
College Romance Comedy-drama January 29, 2021 Season 2, 5 episodes 41 minutes Pending Hindi
Girls Hostel Comedy-drama February 19, 2021 Season 2, 5 episodes 42 minutes Pending Hindi
Love J Action Action thriller March 12, 2021 Season 1, 6 episodes 47 minutes Pending Hindi
Project 9191 Crime drama March 26, 2021 Season 1, 7 episodes 45 minutes Pending Hindi
Kathmandu Connection Thriller April 23, 2021 Season 1, 6 episodes 40 minutes Pending Hindi
Maharani Drama May 28, 2021 Season 1, 10 episodes 57 minutes Pending Hindi
Chutzpah Comedy-drama July 23, 2021 Season 1, 7 episodes 44 minutes Pending Hindi
Potluck Drama September 10, 2021 Season 1, 8 episodes 20 minutes Pending Hindi
Tabbar Crime drama October 15, 2021 Season 1, 8 episodes 46 minutes Pending Hindi
Tryst With Destiny Drama November 5, 2021 Season 1, 4 episodes 37 minutes Ended Hindi
Your Honor Thriller November 19, 2021 Season 2, 10 episodes 40 minutes Pending Hindi
The Whistleblower Thriller December 16, 2021 Season 1, 8 episodes 30 minutes Pending Hindi

 

Zee5

Title Genre Release date Seasons Length Status Language
Jeet Ki Zid Action January 22, 2021 Season 1, 7 episodes 30–44 minutes Pending Hindi
Bang Baang Action January 25, 2021 Season 1, 10 episodes 16–22 minutes Pending Hindi
LSD - Love, Scandal & Doctors Thriller February 5, 2021 Season 1, 15 episodes 17–22 minutes Pending Hindi
Crashh Drama February 14, 2021 Season 1, 10 episodes 18–25 minutes Pending Hindi
DEV DD 2 Romantic drama February 20, 2021 Season 2, 17 episodes 17–23 minutes Pending Hindi
Jamai 2.0 Drama February 26, 2021 Season 2, 10 episodes 20–31 minutes Pending Hindi
The Married Woman Romantic drama March 8, 2021 Season 1, 11 episodes 28–35 minutes Pending Hindi
Qubool Hai 2.0 Drama March 12, 2021 Season 2, 10 episodes 19–28 minutes Pending Hindi
Mai Hero Boll Raha Hu Action April 20, 2021 Season 1, 13 episodes 19–29 minutes Pending Hindi
His Storyy Romantic drama April 25, 2021 Season 1, 11 episodes 18–24 minutes Pending Hindi
Sunflower Crime June 11, 2021 Season 1, 8 episodes 29–45 minutes Pending Hindi
LOL Salaam Comedy June 25, 2021 Season 1, 6 episodes 26–36 minutes Pending Telugu
Dhoop Ki Deewar Drama June 25, 2021 Season 1, 18 episodes 31–44 minutes Pending Urdu
Contract Thriller July 9, 2021 Season 1, 6 episodes 24–35 minutes Pending Bengali
Ladies & Gentlemen Drama July 9, 2021 Season 1, 8 episodes 23–41 minutes Pending Bengali
Engineering Girls Comedy August 27, 2021 Season 2, 5 episodes 19–26 minutes Pending Hindi
Pavitra Rishta 2.0 Drama September 15, 2021 Season 2, 8 episodes 17–28 minutes Pending Hindi
Break Point Documentary October 1, 2021 Season 1, 7 episodes 33–42 minutes Pending English
Oka Chinna Family Story Comedy November 19, 2021 Season 1, 5 episodes 35–43 minutes Pending Telugu
Qatil Haseenaon Ke Naam Thriller December 10, 2021 Season 1, 6 episodes 45–53 minutes Pending Hindi, Urdu
Loser 2 Action thriller December 24, 2021 Season 2, episodes TBA - Pending Telugu

 

MX Player

Title Genre Release Date Seasons Length Status Language
Aapkey Kamrey Mein Koi Rehta Hai Horror comedy January 22, 2021 Season 1, 5 episodes 15–20 minutes Ended Hindi
Hello Mini Thriller February 26, 2021 Season 2, 10 episodes 25–30 minutes Renewed Hindi
    April 22, 2021 Season 3, 10 episodes 25–30 minutes Ended Hindi
Chakravyuh - An Inspector Virkar Crime Thriller Thriller March 12, 2021 Season 1, 8 episodes 25–30 minutes Pending Hindi
Hey Prabhu Comedy-drama March 26, 2021 Season 2, 10 episodes 30–35 minutes Ended Hindi
Bisaat Thriller drama April 15, 2021 Season 1, 8 episodes 25–30 minutes Ended Hindi
Ramyug Drama May 6, 2021 Season 1, 8 episodes 35–40 minutes Ended Hindi
Runaway Lugaai Comedy-drama May 18, 2021 Season 1, 10 episodes 25–30 minutes Ended Hindi
Indori Ishq Romantic drama June 4, 2021 Season 1, 9 episodes 25–30 minutes Renewed Hindi
Samantar Thriller July 1, 2021 Season 2, 10 episodes 30–35 minutes Ended Marathi
Sabka Sai Drama August 26, 2021 Season 1, 10 episodes 40–45 minutes Ended Hindi
Ek Thi Begum Thriller September 30, 2021 Season 2, 12 episodes 30–35 minutes Renewed Hindi, Marathi
Matsya Kaand Crime drama November 18, 2021 Season 1, 11 episodes 30–35 minutes Renewed Hindi

 

Voot Select

Title Genre Release date Seasons Length Status Language
Khwabon Ke Parindey Drama June 14, 2021 Season 1, 6 episodes 21 minutes Ended Hindi
Candy Thriller September 8, 2021 Season 1, 8 episodes 40 minutes Ended Hindi
Illegal Drama November 25, 2021 Season 1, 8 episodes 30 minutes Ended Hindi
Bigg Boss OTT Reality August 8, 2021 Season 1, 42 episodes 60–237 minutes Ended Hindi

 

ALTBalaji

Title Genre Release date Seasons and Episodes Length Status Language
Bang Baang Action January 25, 2021 Season 1, 10 episodes 16–22 minutes Ended Hindi
Helllo Jee Romantic drama February 1, 2021 Season 1, 10 episodes 18–25 minutes Ended Hindi
LSD - Love, Scandal and Doctors Thriller February 5, 2021 Season 1, 15 episodes 17–22 minutes Ended Hindi
Crashh Drama February 14, 2021 Season 1, 10 episodes 18–25 minutes Pending Hindi
Dev DD Romantic drama February 20, 2021 Season 2, 17 episodes 17–23 minutes Ended Hindi
The Married Woman Romantic drama March 8, 2021 Season 1, 11 episodes 28–35 minutes Pending Hindi
Bekaaboo Thriller drama March 15, 2021 Season 2, 10 episodes 16–25 minutes Ended Hindi
Mai Hero Boll Raha Hu Action April 20, 2021 Season 1, 13 episodes 19–29 minutes Pending Hindi
His Storyy Romantic drama April 25, 2021 Season 1, 11 episodes 18–24 minutes Pending Hindi
Broken But Beautiful Romantic drama May 29, 2021 Season 3, 10 episodes 22–34 minutes Pending Hindi
Puncch Beat Drama June 27, 2021 Season 2, 13 episodes 17–29 minutes Ended Hindi
Cartel Action thriller August 20, 2021 Season 1, 14 episodes 32–50 minutes Pending Hindi
Girgit Thriller October 27, 2021 Season 1, 7 episodes 18–29 minutes Ended Hindi
Pavitra Rishta Romantic drama November 10, 2021 Season 1, 8 episodes 17–28 minutes Pending Hindi

 

TVFPlay

Title Genre Release date Seasons Length Status Language
Aspirants Drama April 7, 2021 Season 1, 5 episodes 39–49 minutes Pending Hindi

 

Flipkart Video

Title Genre Release date Seasons Length Status Language
Kaun? Interactive/Crime thriller January 9, 2021 Season 1, 35 episodes 16–20 minutes Renewed Hindi
    May 22, 2021 Season 2, 24 episodes   Renewed  
    November 22, 2021 Season 3, 39 episodes   Pending  
Ladies vs Gentlemen Interactive/Non Fiction October 16, 2021 Season 2, 30 episodes 15–18 minutes Pending Hindi
Power Play With Champions Interactive/Sports/Q&A April 8, 2021 Season 2, 59 episodes 12–15 minutes Pending Hindi, English
Dating Aaj Kal Interactive/Non-Fiction February 13, 2021 Season 1, 30 episodes 18–20 minutes Pending Hindi
Crime Stories Interactive/Thriller March 13, 2021 Season 1, 29 episodes 8–10 minutes Pending Hindi

 

Ullu

Title Genre Release Date Seasons Length Status Language
Assi Nabbe Poore Sau Crime thriller March 9, 2021 Part 1, 4 episodes 21–23 minutes - Hindi
    March 16, 2021 Part 2, 4 episodes 22–24 minutes Ended  
Paro Drama May 18, 2021 Season 1, 7 episodes 18–25 minutes Ended Hindi
The Last Show Thriller June 1, 2021 Season 1, 6 episodes 19–30 minutes Ended Hindi
Tandoor Thriller July 23, 2021 Season 1, 5 episodes 19–25 minutes Ended Hindi
The Devil Inside Drama August 13, 2021 Season 1, 2 episodes 19–21 minutes Ended Hindi
Fatherhood Erotic drama August 17, 2021 Season 1, 2 episodes 19–21 minutes Ended Hindi
Client No 7 Mystery August 31, 2021 Season 1, 4 episodes 16–19 minutes Ended Hindi
Games of Karma: Kabristan Anthology erotic drama September 14, 2021 - 27 minutes - Hindi
Games of Karma: Kachra   September 21, 2021 - 26 minutes - Hindi
Games of Karma: Happy Birthday   September 28, 2021 - 20 minutes - Hindi
Games of Karma: BDSM   October 5, 2021 - 21 minutes - Hindi
Games of Karma: Sangeet   November 23, 2021 - 25 minutes - Hindi
Pratiksha Crime drama October 26, 2021 Part 1, 5 episodes 20–23 minutes - Hindi
    November 2, 2021 Part 2, 5 episodes 20–23 minutes -  
    November 9, 2021 Part 3, 4 episodes 19–22 minutes Ended  
Cyanide Crime drama November 19, 2021 Season 1, 5 episodes 15–18 minutes Ended Hindi
Kaneez Romantic drama December 7, 2021 Part 1, 5 episodes 17–28 minutes Ended Hindi

 

Hoichoi

Title Genre Release date Seasons Length Status Language
Byomkesh Crime January 8, 2021 Season 6, 3 episodes 36–41 minutes Renewed Bengali
Fish and Chips Comedy January 16, 2021 Season 1, 5 episodes 14–20 minutes Ended Bengali
Hello Thriller drama January 22, 2021 Season 3, 12 episodes 18–28 minutes Pending Bengali
Turu Love Romance February 12, 2021 Season 1, 5 episodes 13–19 minutes Ended Bengali
Nokol Heere Crime March 12, 2021 Season 2, 7 episodes 21–33 minutes Ended Bengali
Mohomaya Psychological thriller March 26, 2021 Season 1, 5 episodes 36–55 minutes Ended Bengali
Shei Je Holud Pakhi Musical thriller April 14, 2021 Season 2, 8 episodes 18–34 minutes Ended Bengali
Maradonar Juto Rom-com April 30, 2021 Season 1, 6 episodes 17–24 minutes Ended Bengali
Subharambha Romance May 7, 2021 Season 1, 6 episodes 12–18 minutes Ended Bengali
Mohomaya Psychological thriller May 21, 2021 Season 2, 5 episdoes 39–56 minutes Ended Bengali
Paap: Antim Pawrbo Thriller drama June 4, 2021 Season 2, 5 episodes 21–47 minutes Ended Bengali
Mouchaak Dark comedy June 18, 2021 Season 1, 7 episodes 18–31 minutes Ended Bengali
Mohanagar Thriller drama June 25, 2021 Season 1, 8 episodes 18–28 minutes Pending Bengali
Dujone Thriller romance July 9, 2021 Season 1, 10 episodes 20–28 minutes Pending Bengali
Murder in the Hills Thriller drama July 23, 2021 Season 1, 8 episodes 23–36 minutes Pending Bengali
Rabindranath Ekhane Kawkhono Khetey Ashenni (REKKA) Thriller August 13, 2021 Season 1, 9 episodes 20–30 minutes Pending Bengali
Boyfriends & Girlfriends Rom-com September 3, 2021 Season 1, 5 episodes 23–28 minutes Ended Bengali
Moner Thikana Documentary October 1, 2021 Season 1, 5 episodes 5–8 minutes Ended Bengali
Tarader Shesh Tarpon Documentary October 5, 2021 Season 2, 8 episodes 32–69 minutes Pending Bengali
Eken Babu Crime October 8, 2021 Season 5, 6 episodes 24–32 minutes Renewed Bengali
Indu Thriller drama October 22, 2021 Season 1, 8 episodes 19–28 minutes Renewed Bengali
Byomkesh: Chorabali Crime November 4, 2021 Season 7, 2 episodes 48–60 minutes Renewed Bengali
Money Honey – Director's Cut Thriller November 12, 2021 Season 1, 8 episodes 20–21 minutes Ended Bengali
Mandaar Drama November 19, 2021 Season 1, 5 episodes 39–51 minutes Ended Bengali
Boli Drama December 3, 2021 Season 1, 7 episodes 17–36 minutes Pending Bengali
Rudrabinar Obhishaap Musical adventure December 24, 2021 Season 3, 9 episodes - Renewed Bengali

 

ShemarooMe

Title Genre Release Date Seasons Length Status Language
Yaadon Ni Safar Romance April 11, 2021 Season 1, 5 episodes 12–21 minutes Pending Gujarati
Vaat Vaat Ma Drama April 30, 2021 Season 1, 5 episodes 12–21 minutes Pending Gujarati
Kshadyantra Thriller drama June 24, 2021 Season 1, 8 episodes 20–33 minutes Pending Gujarati
Poori Paani Drama September 23, 2021 Season 1, 8 episodes 18–26 minutes Pending Gujarati
Unknown To Known Drama October 6, 2021 Season 1, 5 episodes 12–19 minutes Pending Gujarati
Yamraj Calling Drama November 18, 2021 Season 1, 6 episodes 18–28 minutes Pending Gujarati

 

Discovery+

Title Genre Release Date Seasons Length Status Language
Star vs Food Food & lifestyle April 15, 2021 Season 1, 5 episodes 20–30 minutes Renewed Hindi
    September 8, 2021 Season 2, 6 episodes 20–30 minutes Pending  
Money Mafia Investigation documentary August 14, 2021 Season 1, 4 episodes 25–30 minutes Renewed Hindi
    November 24, 2021 Season 2, 4 episodes 20–30 minutes Pending  
Say Yes To The Dress India Reality December 8, 2021 Season 1, 8 episodes 20–30 minutes Pending Hindi

 

Lionsgate Play

Title Genre Release date Seasons Length Status Language
Hiccups & Hookups Comedy-drama November 26, 2021 Season 1, 8 episodes 30–38 minutes Pending Hindi

 

manoramaMAX

Title Genre Release date Seasons Length Status Language
Pandaraparambil House at 801 Comedy January 1, 2021 Season 1, 8 episodes 30 minutes Pending Malayalam
Something Something Like Love Romance April 23, 2021 Season 1, 6 episodes 25 minutes Pending Malayalam

 

Hungama Play

Title Genre Release date Seasons Length Status Language
Meter Down Comedy October 27, 2021 Season 1, 6 episodes 40 minutes Ended Marathi

 

Watcho

Title Genre Release Date Seasons Length Status Language
Sarhad Thriller drama January 27, 2021 Season 1, 7 episodes 16–26 minutes Ended Hindi
Aghaat Thriller September 30, 2021 Season 1, 5 episodes 16–28 minutes Ended Hindi
Papa ka Scooter Drama October 30, 2021 Season 1, 8 episodes 10–14 minutes Ended Hindi

 

List of original OTT movies from India in 2021

Netflix

Title Genre Release date Length Language
Tribhanga: Tedhi Meri Crazy Drama January 15, 2021 95 minutes Hindi
Pitta Kathalu Drama February 19, 2021 150 minutes Telugu
The Girl on The Train Crime February 26, 2021 120 minutes Hindi
Pagglait Drama March 26, 2021 115 minutes Hindi
Ajeeb Daastaans Drama April 16, 2021 142 minutes Hindi
Searching for Sheela Documentary April 22, 2021 58 minutes English
The Disciple Drama April 30, 2021 128 minutes Marathi
Milestone Drama May 7, 2021 98 minutes Hindi, Punjabi
Sardar Ka Grandson Drama May 18, 2021 139 minutes Hindi
Jagame Thandhiram Crime drama June 18, 2021 158 minutes Tamil
Haseen Dillruba Romantic thriller July 2, 2021 136 minutes Hindi
Navarasa Drama August 6, 2021 312 minutes Tamil
Ankahi Kahaniya Drama September 17, 2021 110 minutes Hindi
Meenakshi Sundareshwar Rom-com November 5, 2021 141 minutes Hindi
Dhamaka Thriller November 19, 2021 104 minutes Hindi
Minnal Murali Drama December 24, 2021 159 minutes Malayalam

 

Amazon Prime Video

Title Genre Release date Length Language
Maara Romantic drama January 8, 2021 149 minutes Telugu
Drishyam 2 Thriller drama February 19, 2021 153 minutes Malayalam
Picasso Drama March 19, 2021 74 minutes Marathi
The Illegal Drama March 23, 2021 87 minutes English, Hindi
Joji Drama April 7, 2021 114 minutes Malayalam
Hello Charlie Comedy April 9, 2021 102 minutes Hindi
Well, Done Baby Drama April 9, 2021 100 minutes Marathi
Photo Prem Drama May 7, 2021 93 minutes Marathi
Ek Mini Katha Comedy-drama May 27, 2021 134 minutes Telugu
Sherni Drama June 18, 2021 131 minutes Hindi
Cold Case Action horror June 24, 2021 140 minutes Malayalam
Toofaan Sports drama July 16, 2021 161 minutes Hindi
Sara's Romantic drama July 5, 2021 118 minutes Malayalam
Malik Drama July 15, 2021 161 minutes Malayalam
Ikkat Comedy-drama July 21, 2021 126 minutes Kannada
Narappa Action drama July 23, 2021 153 minutes Telugu
Sarpatta Parambarai Sports drama July 23, 2021 173 minutes Tamil
Shershaah Action August 12, 2021 135 minutes Hindi
Kuruthi Mystery thriller August 11, 2021 122 minutes Malayalam
#Home Drama August 19, 2021 161 minutes Malayalam
Tuck Jagadish Drama September 10, 2021 146 minutes Telugu
Sunny Drama September 23, 2021 93 minutes Malayalam
Sardar Udham Drama October 16, 2021 163 minutes Hindi
Rathnan Prapancha Drama October 27, 0201 147 minutes Kannada
Dybbuk Horror October 29, 2021 112 minutes Hindi
Jai Bhim Drama November 2, 2021 151 minutes Tamil
Drushyam 2 Crime drama November 25, 2021 155 minutes Telugu
Chhorii Mystery horror November 26, 2021 129 minutes Hindi

 

Disney+ Hotstar

Title Genre Release date Length Language
Bhoomi Action January 14, 2021 127 minutes Tamil
Teddy Action thriller March 12, 2021 136 minutes Tamil
1232 Kms Documentary March 24, 2021 86 minutes Hindi
The Big Bull Crime drama April 8, 2021 154 minutes Hindi
Paramapadham Vilayattu Thriller April 14, 2021 132 minutes Tamil
Hum Bhi Akele Tum Bhi Akele Comedy-drama May 9, 2021 73 minutes Hindi
Shaadisthan Musical drama June 11, 2021 93 minutes Hindi
Collar Bomb Crime thriller July 9, 2021 86 minutes Hindi
Hungama 2 Comedy-drama July 23, 2021 152 minutes Hindi
Bhuj: The Pride of India Historical action August 13, 2021 103 minutes Hindi
Netrikann Crime thriller August 13, 2021 146 minutes Tamil
Seeti Maarr Action drama September 10, 2021 138 minutes Telugu
Bhoot Police Horror comedy September 10, 2021 129 minutes Hindi
Maestro Dark comedy September 17, 2021 135 minutes Telugu
Annabelle Sethupathi Horror comedy September 17, 2021 135 minutes Tamil
Shiddat Romantic drama October 1, 2021 146 minutes Hindi
Lift Horror October 1, 2021 134 minutes Tamil
Sanak Drama October 15, 2021 117 minutes Hindi
Hum Do Humare Do Comedy-drama October 29, 2021 129 minutes Hindi
Oh Mannapenne Rom-com October 22, 2021 140 minutes Tamil
MGR Magan Drama November 4, 2021 141 minutes Tamil
Kanakam Kaamini Kalaham Comedy-drama November 12, 2021 121 minutes Malayalam
Cash Comedy November 19, 2021 133 minutes Hindi
Pon Manickavel Action November 19, 2021 138 minutes Tamil
Adbhutham Sci-fi romance November 19, 2021 142 minutes Telugu
Atrangi Re Musical drama December 24, 2021 - Hindi

 

SonyLIV

Title Genre Release date Length Language
Dithee Drama May 21, 2021 89 minutes Marathi
Thaen Drama June 25, 2021 104 minutes Tamil
Vaazhl Drama July 16, 2021 112 minutes Tamil
Thittam Irandu Mystery drama July 30, 2021 120 minutes Tamil
Shantit Kranti Comedy-drama August 13, 2021 120 minutes Marathi
Kasada Tabara Drama August 27, 2021 137 minutes Tamil
Vivaha Bhojanambu Comedy August 27, 2021 120 minutes Telugu
Alpha Adimai Thriller September 3, 2021 89 minutes Tamil
Kadaisi Vivasayi Comedy-drama September 10, 2021 122 minutes Tamil
Priyuraalu Romance September 17, 2021 114 minutes Telugu
Kaanekkaane Drama September 17, 2021 120 minutes Malayalam
Naduvan Action September 23, 2021 123 minutes Tamil
Aakashavaani Drama September 24, 2021 124 minutes Telugu
Raghu CNG Crime thriller September 24, 2021 112 minutes Gujarati
Aamis Romantic drama October 1, 2021 108 minutes Assamese
Appathava Aattaya Pottutanga Comedy-drama October 8, 2021 102 minutes Tamil
Itlu Amma Drama October 8, 2021 112 minutes Telugu
Kaasav Drama October 8, 2021 105 minutes Marathi
Kothanodi Fantasy October 22, 2021 120 minutes Assamese
Yennanga Sir Unga Sattam Comedy-drama October 29, 2021 137 minutes Tamil
Family Drama Drama October 29, 2021 132 minutes Telugu
Thinkalazhcha Nishchayam Romantic comedy-drama October 29, 2021 107 minutes Malayalam
Chumbak Drama November 12, 2021 101 minutes Marathi
Churuli Mystery sci-fi November 19, 2021 120 minutes Malayalam
#BRO Drama November 26, 2021 140 minutes Telugu

 

Zee5

Title Genre Release date Length Language
Nail Polish Thriller January 1, 2021 122 minutes Hindi
Kaagaz Drama January 7, 2021 109 minutes Hindi
WTFry Drama January 9, 2021 49 minutes Bangla
The Power Action thriller January 14, 2021 155 minutes Hindi
Basta Comedy January 29, 2021 120 minutes Marathi
Lahore Confidential Drama February 4, 2021 68 minutes Hindi
The Wife Horror February 19, 2021 106 minutes Hindi
Ninnila Ninnila Rom-com February 26, 2021 118 minutes Telugu
Silence... Can You Hear it? Thriller February 26, 2021 136 minutes Hindi
Sita: On the Road Drama March 5, 2021 115 minutes Telugu
Avwanchhit Drama March 9, 2021 118 minutes Marathi
Mathil Drama April 14, 2021 104 minutes Tamil
Raat Baaki Hai Thriller April 16, 2021 89 minutes Hindi
Radhe Action comedy May 13, 2021 114 minutes Hindi
Malaysia to Amnesia Comedy May 28, 2021 116 minutes Tamil
Jodi Kintu Tobuo Drama July 9, 2021 116 minutes Bengali
State of Siege : Temple Attack Action July 9, 2021 106 minutes Hindi
Thanda Comedy July 9, 2021 45 minutes Bengali
14 Phere Comedy July 23, 2021 111 minutes Hindi
Dial 100 Crime August 6, 2021 104 minutes Hindi
200 Halla Ho Crime August 20, 2021 115 minutes Hindi
Helmet Comedy September 3, 2021 104 minutes Hindi
Kya Meri Sonam Gupta Bewafa Hai? Comedy September 10, 2021 136 minutes Hindi
NET Crime September 10, 2021 103 minutes Telugu
Alanti Sitralu Crime September 24, 2021 141 minutes Telugu
Vinodhaya Sitham Drama October 13, 2021 97 minutes Tamil
Jinne Jamme Saare Nikamme Comedy October 14, 2021 132 minutes Punjabi
Rashmi Rocket Sports drama October 15, 2021 129 minutes Hindi
Aafat-E-Ishq Drama October 29, 2021 114 minutes Hindi
Squad Action November 12, 2021 124 minutes Hindi
Bob Biswas Thriller December 3, 2021 131 minutes Hindi
Blood Money Thriller December 24, 2021 - Tamil

 

Voot Select

Title Genre Release date Length Language
Adi Sonal Drama July 24, 2021 29 minutes Hindi
Bhaskar Calling Drama July 24, 2021 26 minutes Hindi
Ek Duaa Drama July 24, 2021 45 minutes Hindi
Guddu Drama July 24, 2021 17 minutes Hindi
Gutthi Drama July 24, 2021 26 minutes Hindi
Khauff Drama July 24, 2021 22 minutes Hindi
Natkhat Drama July 24, 2021 32 minutes Hindi
Tap Tap Drama July 24, 2021 20 minutes Hindi
Jaan Jigar: Beloved Drama July 26, 2021 19 minutes Hindi
The Shaila(s) Drama July 26, 2021 14 minutes Hindi
A Short Hello Drama July 26, 2021 10 minutes Hindi
Tea and a Rose Drama July 26, 2021 17 minutes Hindi
Lihaaf Drama July 27, 2021 74 minutes Hindi
Lines Drama July 27, 2021 77 minutes Hindi
Love In The Times Of Corona Drama July 27, 2021 81 minutes Hindi

 

Hoichoi

Title Genre Release date   Length Language
Cheeni Drama February 4, 2021 109 109 minutes Bengali
Brahma Janen Gopon Kommoti Drama February 14, 2021 125 125 minutes Bengali
Kabir Action drama February 24, 2021 108 108 minutes Bengali
Cockpit Drama February 25, 2021 132 132 minutes Bengali
Chaamp Drama February 26, 2021 152 152 minutes Bengali
Hoichoi Unlimited Comedy February 27, 2021 135 135 minutes Bengali
Prem Tame Romance April 2, 2021 128 128 minutes Bengali
Tarikh Drama May 8, 2021 115 115 minutes Bengali
Tangra Blues Drama May 14, 2021 120 120 minutes Bengali
The Parcel Drama June 11, 2021 125 125 minutes Bengali
Pratidwandi Thriller July 2, 2021 109 109 minutes Bengali
Hiralal Biopic July 16, 2021 137 137 minutes Bengali
Dutta Vs Dutta Drama August 6, 2021 116 116 minutes Bengali
Patalghor Sci-fi August 7, 2021 134 134 minutes Bengali
Hawa Bodol Comedy-drama August 20, 2021 137 137 minutes Bengali
Ekti Tarar Khonje Drama August 21, 2021 138 138 minutes Bengali
Chaplin Drama August 28, 2021 131 131 minutes Bengali
Borunbabur Bondhu Drama September 10, 2021 122 122 minutes Bengali
Mukhosh Thriller September 17, 2021 114 114 minutes Bengali
Rawkto Rawhoshyo Thriller October 10, 2021 120 120 minutes Bengali
Sahaj Paather Gappo Drama October 29, 2021 81 81 minutes Bengali

 

ShemarooMe

Title Genre Release date Length Language
Vaat Bandh Hontho Ni Comedy/Play January 7, 2021 137 minutes Gujarati
Parnela Ne Paramveer Chakra Aapo Comedy/Play February 9, 2021 112 minutes Gujarati
In the Month of July Drama March 5, 2021 81 minutes Hindi
Vahu Vat No Katko Family/Play March 6, 2021 110 minutes Gujarati
3i (3 Indians) Action March 12, 2021 119 minutes Hindi
Regards and Peace Thriller March 26, 2021 88 minutes Hindi
My Goal Football Sports drama April 2, 2021 89 minutes Hindi
Angithee Social drama April 9, 2021 116 minutes Hindi
Joke Samrat Comedy/Play April 15, 2021 154 minutes Gujarati
Black Rose Thriller April 16, 2021 120 minutes Hindi
Sasu Vahu Ni 20-20 Comedy/Play April 23, 2021 101 minutes Gujarati
Teacher of The Year Drama May 8, 2021 148 minutes Gujarati
Vehvai V/s Vehvai Comedy/Play May 13, 2021 125 minutes Gujarati
Antenna Drama May 14, 2021 84 minutes Hindi
Swagatam Comedy May 20, 2021 120 minutes Gujarati
Abola Ni Antakshari Drama/Play June 5, 2021 116 minutes Gujarati
The Virus Lockdown Thriller June 11, 2021 124 minutes Hindi
Veena Ben Viral Thaya Drama/Play June 17, 2021 126 minutes Gujarati
X Zone Thriller June 25, 2021 97 minutes Hindi
Rang Rangeela Gujjubhai Comedy/Play July 10, 2021 118 minutes Gujarati
Shu Thayu Comedy July 15, 2021 128 minutes Gujarati
Wrongleela Comedy July 16, 2021 102 minutes Hindi
Vaar Lagi Thodi Pan Jami Gayi Jodi Comedy/Play July 22, 2021 120 minutes Gujarati
Taari Mate Once More Comedy July 29, 2021 149 minutes Gujarati
Shaadi, Dahej & Gangster Family drama July 30, 2021 89 minutes Hindi
Lockdown to Unlock Comedy August 6, 2021 100 minutes Hindi
Sundar Ne Baidiwado Comedy/Play August 7, 2021 140 minutes Gujarati
Happy Wala Family Comedy/Play August 19, 2021 125 minutes Gujarati
The Darling Wife Thriller August 20, 2021 88 minutes Hindi
Pehli Gamti Nathi Biji Jamti Nathi Comedy/Play August 26, 2021 106 minutes Gujarati
Gangster Drama August 27, 2021 89 minutes Hindi
Ek Adhuri Antakshari Drama/Play September 9, 2021 115 minutes Gujarati
Urf Ghanta Comedy September 10, 2021 96 minutes Hindi
Mister Kalakaar Drama September 16, 2021 118 minutes Gujarati
Namo Nachave Ene Kon Bachave Comedy/Play September 30, 2021 118 minutes Gujarati
Lagna Thaya Chhe Saavdhan Drama/Play October 14, 2021 95 minutes Gujarati
Dhuandhaar Drama October 21, 2021 120 minutes Gujarati
Vikas Gando Thayo Che Comedy/Play October 28, 2021 104 minutes Gujarati
Ek Anjaan Rishtey Ka Guilt Drama November 5, 2021 65 minutes Hindi
Shreematiji Samjhe Toh Saaru Comedy/Play November 11, 2021 124 minutes Gujarati
Karsandas Komedywala Comedy/Play November 25, 2021 114 minutes Gujarati
Mumbai's Special Pav Bhaji Crime December 3, 2021 108 minutes Hindi
Chasani Drama December 8, 2021 136 minutes Gujarati

 

Discovery+

Title Genre Release date Length Language
Secrets of Sinauli Historical documentary February 9, 2021 55 minutes Hindi
Mission Frontline with Rana Dagubatti Military documentary January 21, 2021 40 minutes Hindi
Vande Bharat Flight IX 1344: Hope to Survival Disaster documentary March 2, 2021 45 minutes Hindi
Bhuj: The Day India Shook Disaster documentary June 11, 2021 50 minutes Hindi
Mission Frontline with Sara Ali Khan Military documentary August 13, 2021 40 minutes Hindi
India's Space Odyssey Science documentary October 7, 2021 47 minutes Hindi
Into the Wild with Bear Grylls & Ajay Devgn Survival reality October 22, 2021 50 minutes Hindi
Into the Wild with Bear Grylls & Vicky Kaushal Survival reality November 12, 2021 48 minutes Hindi

 

List of original OTT comedy specials from India in 2021

Amazon Prime Video

Title Genre Release date Length Language
Market Down Hai Stand-up May 14, 2021 50 minutes Hindi
Aalas Motaapa Ghabrahat Stand-up June 15, 2021 52 minutes Hindi
Standup Shorts Stand-up August 26, 2021 63 minutes Hindi

 

SonyLIV

Title Genre Release date Length Language
Chalo Koi Baat Nahi Sketch August 20, 2021 27 minutes Hindi

 

ShemarooMe

Title Genre Release date Length Language
Hasya Na Big Boss Stand-up December 7, 2021 100 minutes Gujarati

 

Kota Factory Season 2 Watch on Netflix

Kota Factory Season 2

  • Release Date 24 September 2021
  • Genre Drama
  • Duration 3h 16min
  • Cast
    Mayur More, Ranjan Raj, Alam Khan, Alam Khan, Jitendra Kumar, Revathi Pillai, Urvi Singh, Ahsaas Channa
  • Director Raghav Subbu
  • Music Karthik Rao, Simran Hora
  • Producer Sameer Saxena
  • Production The Viral Fever
  • Users Rating
    (3.9/5)
House of Secrets: The Burari Deaths Watch on Netflix

House of Secrets: The Burari Deaths

  • Release Date 8 October 2021
  • Genre Crime, Documentary
  • Duration 2h 17min
  • Director Leena Yadav, Anubhav Chopra
  • Music A.R. Rahman, Qutub-E-Kripa
  • Producer Aseem Bajaj, James Haygood, Yogendra Mogre, Katherine Leblond
  • Production Netflix
  • Users Rating
    (3.6/5)
Little Things Season 4 Watch on Netflix

Little Things Season 4

  • Release Date 15 October 2021
  • Genre Drama, Romance, Comedy
  • Duration 3h 30min
  • Cast
    Mithila Palkar, Dhruv Sehgal
  • Director Ruchir Arun
  • Music Neel Adhikari
  • Producer Aditi Shrivastava, Anirudh Pandita, Ashwin Suresh
  • Production Dice Media
  • Certificate U/A
  • Users Rating
    (2.6/5)
Call My Agent: Bollywood Watch on Netflix

Call My Agent: Bollywood

  • Release Date 29 October 2021
  • Genre Comedy, Drama
  • Duration 4h 27min
  • Cast
    Rajat Kapoor, Aahana S Kumra, Ayush Kumra, Soni Razdan, Hussain Dalal
  • Producer Sohail Abbas, Trupti Mehta, Sameer Nair
  • Users Rating
    (3.3/5)
Aranyak Watch on Netflix

Aranyak

  • Release Date 10 December 2021
  • Genre Crime, Thriller
  • Duration 5h 36min
  • Cast
    Raveena Tandon, Parambrata Chatterjee, Ashutosh Rana, Zakir Hussain, Megna Malik
  • Director Vinay Waikul
  • Producer Siddarth Roy Kapur
  • Production Roy Kapur Films, Ramesh Sippy Entertainment
  • Users Rating
    (3.6/5)
Decoupled Watch on Netflix

Decoupled

  • Release Date 17 December 2021
  • Genre Comedy
  • Cast
    R. Madhavan, Surveen Chawla
  • Director Hardik Mehta
  • Production Bombay Fables, Andolan Films

Mumbai Diaries 26/11 Watch on Prime Video

Mumbai Diaries 26/11

  • Release Date 9 September 2021
  • Genre Drama, Mystery
  • Duration 5h 41min
  • Cast
    Mohit Raina, Konkona Sen Sharma, Shreya Dhanwanthary, Mrunmayee Deshpande, Natasha Bharadwaj, Satyajeet Dubey, Tina Desai, Prakash Belawadi, Pushkaraj Chirputkar, Balaji Gauri
  • Director Nikkhil Advani
  • Music Ashutosh Phatak
  • Producer Monisha Advani, Madhu Bhojwani, Rameshchandra Yadav
  • Production Emmay Entertainment
  • Certificate A
  • Users Rating
    (3.8/5)
Akkad Bakkad Rafu Chakkar Watch on Prime Video

Akkad Bakkad Rafu Chakkar

  • Release Date 3 November 2021
  • Genre Action, Crime
  • Duration 4h 56min
  • Cast
    Vicky Arora, Anuj Rampal, Flora Saini, Shrikant Verma, Shishir Sharma, Swati Semwal, Manish Chaudhari, Rakesh Thareja, Rakesh Thareja, Deepraj Rana, Santosh Singh, Sandesh Kulkarni, Mohan Agashe
  • Director Raj Kaushal
  • Producer Raj Kaushal
Akkad Bakkad Rafu Chakkar Watch on Prime Video

Akkad Bakkad Rafu Chakkar

  • Release Date 3 November 2021
  • Genre Action, Crime
  • Duration 4h 56min
  • Cast
    Vicky Arora, Anuj Rampal, Flora Saini, Shrikant Verma, Shishir Sharma, Swati Semwal, Manish Chaudhari, Rakesh Thareja, Rakesh Thareja, Deepraj Rana, Santosh Singh, Sandesh Kulkarni, Mohan Agashe
  • Director Raj Kaushal
  • Producer Raj Kaushal

City of Dreams Season 2 Watch on Disney+ Hotstar

City of Dreams Season 2

  • Release Date 30 July 2021
  • Genre Mystery, Thriller
  • Duration 7h 15min
  • Cast
    Priya Bapat, Siddharth Chandekar, Eijaz Khan, Atul Kulkarni, Sushant Singh, Dev, Vishw, Sandeep Kulkarni, Rakesh Dubey, Uday Tikekar, Amrita Bagchi, Sachin Pilgaonkar, Shishir Sharma, Flora Saini, Ivan Sylvester Rodrigues|Ivan Rodrigues, Geetika Tyagi, Rio Kapadia, Saurabh Goyal, Pavleen Gujral, Lekha Prajapati, Adinath Kothare, Divya Seth, Ankur Rathee, Vibhawari Deshpande, Gauransh Chauhan, Atisha Naik, Sajjad Khan, Shriyam Bhagnani
  • Director Nagesh Kukunoor
  • Music Tapas Relia, Japjisingh Valecha
  • Producer Prasoon Garg, Siddharth Khaitan, Varun Malik, Moiz Tarwadi, Neha Mishra
  • Production Applause Entertainment, Kukunoor Movies
  • Certificate A
The Empire Season 1 Watch on Disney+ Hotstar

The Empire Season 1

  • Release Date 27 August 2021
  • Genre Drama, History
  • Duration 5h 39min
  • Cast
    Shabana Azmi, Kunal Kapoor, Drashti Dhami, Dino Morea, Aditya Seal, Sahher Bambba, Rahul Dev
  • Director Mitakshara Kumar
  • Music Ashutosh Phatak
  • Producer Nikkhil Advani, Monisha Advani, Madhu Bhojwani, Karn Gupta, Ranjana Mitra, Abdul Aziz Makani
  • Production Star India
  • Certificate U/A
  • Users Rating
    (3.3/5)
Special Ops 1.5 Watch on Disney+ Hotstar

Special Ops 1.5

  • Release Date 12 November 2021
  • Genre Action, Thriller
  • Duration 2h 53min
  • Cast
    Kay Menon, Vinay Pathak, Karan Tacker, Vipul Gupta, Muzamil Ibrahim, Sana Khan, Meher Vij, Saiyami Kher, Divya Dutta, Revathi Pillai, Sajjad Delafrooz
  • Director Neeraj Pandey, Shivam Nair
  • Music Advait Nemlekar
  • Producer Shital Bhatia
  • Production Friday Filmworks, Friday Storytellers, Friday Storytellers
  • Users Rating
    (4.1/5)
Aarya Season 2 Watch on Disney+ Hotstar

Aarya Season 2

  • Release Date 10 December 2021
  • Genre Action, Drama
  • Duration 5h 33min
  • Cast
    Sushmita Sen, Chandrachur Singh, Sikandar Kher, Ankur Bhatia, Alexx ONell, Namit D, Manish Choudhary, Viren Vazirani, Virti Vaghani, Pratyaksh Panwar, Sugandha Garg, Priy, Sohaila Kapur, Jayant Kripalani, Maya Sarao, Vishwajeet Pradhan, Vik, Nishank Verma, Jagdish Purohit, Flora Saini, Joy Sengupta, Gargi Sawant, Richard Bhakti Klein
  • Director Ram Madhvani, Sandeep Modi, Vinod Rawat
  • Music Vishal Khurana
  • Producer Vinod Iyer, Sia Bhuyan, Rhea Prabhu, Nikhil Madhok, Ranjana Mitra, Karn Gupta, Ram Madhvani, Amita Madhvani, Endemol Shine Group, Endemol Shine India
  • Production Ram Madhvani, Ram Madhavani Films, Endemol Shine Group
  • Users Rating
    (3.4/5)

Break Point Watch on Zee5

Break Point

  • Release Date 1 October 2021
  • Genre Documentary
  • Duration 4h 28min
  • Cast
    Leander Paes, Mahesh Bhupathi
  • Director Nitesh Tiwari, Ashwiny Iyer Tiwari
  • Producer Varun B. Shetty, Earthsky Pictures
Hiccups &amp; Hookups

Hiccups & Hookups

  • Release Date 26 November 2021
  • Genre Drama, Family, Romance
  • Cast
    Lara Dutta, Prateik Babbar, Shinnova
  • Director Kunal Kohli
  • Certificate A
  • Users Rating
    (3.3/5)

Ankahi Kahaniya Watch on Netflix

Ankahi Kahaniya

  • Release Date 17 September 2021
  • Language Hindi
  • Genre Drama, Romance
  • Duration 1h 50min
  • Cast
    Abhishek Banerjee, Rinku Rajguru, Delzad Hiwale, Kunal Kapoor, Zoya Hussain, Nikhil Dwivedi, Palomi Ghosh, T.J. Bhanu
  • Director Abhishek Chaubey, Saket Chaudhary, Ashwiny Iyer Tiwari
  • Music Achint Thakkar
  • Producer Ronnie Screwvala, Ashi Dya
  • Production Netflix
  • Users Rating
    (4.5/5)
Meenakshi Sundareshwar Watch on Netflix

Meenakshi Sundareshwar

  • Release Date 5 November 2021
  • Language Hindi
  • Genre Comedy, Romance
  • Duration 2h 21min
  • Cast
    Sanya Malhotra, Abhimanyu D, Shiv Kumar Subramaniam, Nivedita Bhargava, Purnendu Bhattacharya, Komal Chhabria, Manoj Mani Mathew, Archana Iyer, Ritika Shrotri, Kalp Shah, Saurabh Sharma, Mahesh Pillai, Sonali Sachdev, Varun Rao, Sukhesh Arora, Chetan Sharma, Khuman Nongyai
  • Director Vivek Soni
  • Music Justin Prabhakaran
  • Producer Karan Johar, Apoorva Mehta, Somen Mishra
  • Production Dharmatic Entertainment, Netflix Originals
  • Certificate U/A
  • Users Rating
    (4.8/5)
Dhamaka Watch on Netflix

Dhamaka

  • Release Date 19 November 2021
  • Language Hindi
  • Genre Thriller, Drama
  • Duration 1h 43min
  • Cast
    Kartik Aaryan, Mrunal Thakur, Amruta Subhash, Vikas Kumar
  • Director Ram Madhvani
  • Music Vishal Khurana
  • Producer Ronnie Screwvala, Amita Madhvani, Ram Madhvani
  • Production RSVP Movies, Ram Madhvani Films, Lotte Entertainment, Lotte Cultureworks, Lionsgate Films, Global Gate Entertainment
  • Users Rating
    (2.9/5)

Shershaah Watch on Prime Video

Shershaah

  • Release Date 12 August 2021
  • Language Hindi
  • Genre Action, History
  • Duration 2h 15min
  • Cast
    Sidharth Malhotra, Kiara Advani
  • Director Vishnuvardhan
  • Music Yuvan Shankar Raja
  • Producer Karan Johar, Hiroo Yash Johar, Apoorva Mehta, Shabbir Boxwala, Ajay Shah, Himanshu Gandhi
  • Production Dharma Productions, Kaash Entertainment
  • Users Rating
    (3/5)
Sardar Udham Watch on Prime Video

Sardar Udham

  • Release Date 16 October 2021
  • Language Hindi
  • Genre Biography, History
  • Cast
    Vicky Kaushal
  • Director Shoojit Sircar
  • Certificate U/A
  • Users Rating
    (3.8/5)
Dybbuk: The Curse Is Real Watch on Prime Video

Dybbuk: The Curse Is Real

  • Release Date 29 October 2021
  • Language Hindi
  • Genre Drama, Horror
  • Duration 1h 52min
  • Cast
    Emraan H, Nikita Dutta, Anil George, Manav Kaul, Yuri Suri, Imaad Shah, Darshana Banik, Gaurav Sharma, Denzil Smith, Resh Lamba, Bijay Anand, Ivan Sylvester Rodrigues
  • Director Jay K
  • Music Amar Mohile, Gourav Dasgupta
  • Producer Bhushan Kumar, Krishan Kumar, Krishan Kumar, Kumar Mangat Pathak, Abhishek Pathak
  • Production Amazon Prime Video
  • Certificate U/A
  • Users Rating
    (4/5)
Chhorii Watch on Prime Video

Chhorii

  • Release Date 26 November 2021
  • Language Hindi
  • Genre Drama, Horror
  • Duration 2h 10min
  • Cast
    Nushrratt Bharuccha, Saurabh Goyal
  • Director Vishal Furia
  • Music Ketan Sodha
  • Producer Krishan Kumar, Vikram Malhotra, Shikhaa Sharma
  • Production Abundantia Entertainment, Crypt TVT-Series, T-Series, A Pshych Film
  • Certificate U/A
  • Users Rating
    (3.7/5)

Bhuj: The Pride of India Watch on Disney+ Hotstar

Bhuj: The Pride of India

  • Release Date 13 August 2021
  • Language Hindi
  • Genre Action, Drama, History
  • Duration 1h 53min
  • Cast
    Ajay Devgn, Sanjay Dutt, Sharad Kelkar, Sonakshi Sinha, Ammy Virk, Pranitha Subhash, Nora Fatehi, Ihana Dhillon
  • Director Abhishek Dudhaiya
  • Music Score: Amar Mohile; Songs: Gourov Dasgupta Tanishk Bagchi Lijo George - Dj Chetas Arko
  • Producer Bhushan Kumar, Ginny Khanuja, Krishan Kumar, Kumar Mangat Pathak, Bunny Sanghavi, Vajir Singh, Abhishek Dudhaiya
  • Production T-Series, Ajay Devgn FFilms, Select Media Holdings LLP
  • Users Rating
    (3.6/5)
Bhoot Police Watch on Disney+ Hotstar

Bhoot Police

  • Release Date 10 September 2021
  • Language Hindi
  • Genre Horror, Comedy, Drama
  • Duration 2h 8min
  • Cast
    Saif Ali Khan, Arjun Kapoor, Jacqueline Fernandez, Yami Gautam, Javed Jaffrey
  • Director Pavan Kripalani
  • Producer Devashish Makhija, Akshai Puri
  • Production Tips Industries, 12 Street Entertainment
  • Certificate U/A
  • Users Rating
    (3/5)
Shiddat Watch on Disney+ Hotstar

Shiddat

  • Release Date 1 October 2021
  • Language Hindi
  • Genre Romance, Drama
  • Duration 2h 30min
  • Cast
    Sunny Kaushal, Radhika Madan, Mohit Raina, Diana Penty
  • Director Kunal Deshmukh
  • Producer Dinesh Vijan, Bhushan Kumar
  • Production Maddock Films
  • Certificate U/A
  • Users Rating
    (3.3/5)
Sanak Watch on Disney+ Hotstar

Sanak

  • Release Date 15 October 2021
  • Language Hindi
  • Genre Action, Crime
  • Duration 1h 57min
  • Cast
    Vidyut Jammwal, Rukmini Maitra, Neha Dhupia, Chandan Roy Sanyal, Chandan Roy, Kiran Karmarkar, Sunil Kumar Palwal, Daniele Balconi, Ivy Haralson, Alois Knapps, Du Tran Au, Harminder Singh Alag, Adrija Sinha, Neha Pednekar, Tanguy Guinchard, Sefa Demirbus, Felix Fukoyoshi, Dimitri Vujicic, Shreyal Shetty, Sanjay Kulkarni, Karthikesh, Asif Ali Beg, Arjun Ramesh, Sudhanva Deshpande, Anand Alkunte
  • Director Kanishk Varma
  • Music Score:Saurabh Bhalerao, Songs:Chirrantan Bhatt, Jeet Gannguli
  • Producer Vipul Amrutlal Shah, Aashin A. Shah
  • Production Zee Studios, Sunshine Pictures
  • Certificate U/A
  • Users Rating
    (2.8/5)
Hum Do Hamare Do Watch on Disney+ Hotstar

Hum Do Hamare Do

  • Release Date 29 October 2021
  • Language Hindi
  • Genre Comedy
  • Duration 2h 9min
  • Cast
    Rajkummar Rao, Kriti Sanon, Paresh Rawal, Ratna Pathak Shah, Aparshakti Khurana, Manu Rishi Chadha, Prachee Shah Paandya, Mazel Vy, Saanand Verma, Avijit Dutt, Shibani Bedi, Himanshu Sharma
  • Director Abhishek Jain
  • Music Sachin–Jigar
  • Producer Dinesh Vijan
  • Production Maddock Films
  • Certificate U/A
  • Users Rating
    (4/5)
Atrangi Re

Atrangi Re

  • Release Date 24 December 2021
  • Language Hindi
  • Genre Drama, Romance
  • Cast
    Akshay Kumar, Dhanush, Sara Ali Khan
  • Director Aanand L. Rai
  • Music A.R. Rahman
  • Producer Bhushan Kumar, Krishan Kumar, Aruna Bhatia, Himanshu Sharma, Aanand L. Rai
  • Production T-Series, Colour Yellow Productions Pvt Ltd, Cape of Good Films
  • Certificate U/A

14 Phere Watch on Zee5

14 Phere

  • Release Date 23 July 2021
  • Language Hindi
  • Genre Comedy, Drama
  • Duration 1h 51min
  • Cast
    Vikrant Massey, Kriti Kharbanda
  • Director Devanshu Singh
  • Music Rajeev V Bhalla, JAM8
  • Producer Zee Studios
  • Production Zee Studios
  • Certificate U/A
  • Users Rating
    (3.8/5)
Rashmi Rocket Watch on Zee5

Rashmi Rocket

  • Release Date 15 October 2021
  • Language Hindi
  • Genre Sport, Drama
  • Cast
    Taapsee Pannu, Priyanshu Painyuli, Abhishek Banerjee, Supriya Pathak, Supriya Pilgaonkar, Mantra, Shweta Tripathi, Manoj Joshi
  • Director Akarsh Khurana
  • Music Amit Trivedi
  • Producer Ronnie Screwvala, Neha Anand, Pranjal Khandhdiya
  • Production RSVP Movies, Mango People Media Network
  • Certificate U/A
  • Users Rating
    (3.3/5)
Bob Biswas Watch on Zee5

Bob Biswas

  • Release Date 3 December 2021
  • Language Hindi
  • Genre Crime, Drama, Mystery, Thriller
  • Duration 2h 11min
  • Cast
    Abhishek Bachchan, Chitrangda Singh, Paran Bandopadhyay, Samara Tijori, Purab Kohli, Tina Desai
  • Director Diya Annapurna Ghosh
  • Music Score: Clinton Cerejo, Bianca Gomes. Songs: Anupam Roy, Vishal–Shekhar
  • Producer Gauri Khan, Sujoy Ghosh, Gaurav Verma
  • Production Red Chillies Entertainment, Bound Script Production
  • Certificate U/A
  • Users Rating
    (3.5/5)
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Akhil Arora
Akhil Arora covers entertainment for Gadgets 360, interviewing stars such as Christian Bale and Anurag Kashyap, covering series premieres, product and service launches across the globe, and looking at American blockbusters and Indian dramas from a global socio-political and feminist perspective. As a Rotten Tomatoes-certified film critic, Akhil has reviewed over 150 movies and TV shows in over half a decade at Gadgets 360. When he is not completely caught up with new film and TV releases, Akhil ...More
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